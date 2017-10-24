О том, что Надежда 22 сентября подала на развод стало известно лишь на прошлой неделе. Супругам дали месяц на то, чтобы обдумать решение. Поклонники и друзья пары надеялись на то, что Надежда и Резо придут к разумному компромиссу и сохранят семью, однако, этого не случилось.

Напомним, Резо вскоре после появления в прессе новостей о разводе сделал заявление. Как ни странно, Гигинеишвили был возмущен тем, что ему приписывают расставание с женой. “Не знаю, кто пишет про наш развод. У тех и спрашивайте. Надеюсь, что мы с Надей сохраним семью!” — признался режиссер. Впрочем, его возмущение поклонники связали с тем, что ему приписали интрижку с Надеждой Оболенцевой. Именно её в СМИ окрестили “разлучницей” Михалковой и Гигинеишвили. Эту же светскую львицу, к слову, подозревали в романе с Романом Абрамовичем, объявившем в августе этого года о расставании с Дарьей Жуковой.