Надежда Бабкина рассказала о пребывании на грани жизни и смерти

По словам певицы, у нее было повреждено 80 процентов легких, однако врачи сказали ей об этом, только когда переводили артистку из реанимации в обычную палату. “Когда решили перевести меня из реанимации в палату, они так на меня смотрят и говорят: “Надь, теперь мы можем тебе сказать, пять процентов жизни тебе оставалось”, — вспомнила она.

Бабкина также отметила, что за то время, что она провела в больнице с пневмонией, ее сын заразился коронавирусом. Теперь они вместе ездят на реабилитационные процедуры.

22 мая Бабкина впервые после госпитализации посетила театр “Русская песня”, руководителем которого она является. Отмечалось, что она успела обсудить с коллегами новый спектакль.