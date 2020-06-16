"Надеюсь, не зассышь". Плющенко готов поговорить с Навальным по-мужски

"Постыдная и бессовестная эксплуатация несчастного ребенка", — написал Навальный сначала в Twitter. "Несчастный ребенок, которому достались алчные, бессовестные родители", – добавил политик позже в Instagram-публикации.
Выступление Навального не осталось без ответа самого Плющенко, среагировавшего оперативно и даже предложившего тому обсудить все вопросы лицом к лицу.
"Забавно, конечно, слышать от тебя про совесть. О каком гражданском обществе можно говорить, если голосовать можно только за тебя, а когда не за тебя, то по твоей указке? Каждый человек волен говорить о своей позиции прямо. На каждый роток ты свой платок не накинешь, — написал Плющенко. — Мне стыдно жить с тобой в одной стране! Если у тебя есть вопросы ко мне – готов по-мужски обсудить. Надеюсь, не зассышь".
А вот и сам ролик, который вызвал шквал недовольств и критики.
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Когда речь заходит о каком-либо коллективном решении, которое прямо повлияет на нашу с вами жизнь, я почему-то часто слышу популярную фразу:”Мой голос ничего не решит».Решит! Очень даже решит. Не обесценивайте свою позицию, тем более, что скоро предстоит вновь её проявить относительно поправок в Конституцию РФ. Москвичи вообще могут пройти голосование онлайн, находясь при этом в любой точке мира. Для этого необходимо подать заявление через личный кабинет на mos.ru/2020og до 21 июня, сообщив о желании пройти процедуру голосования в интернете. Оно будет длиться с 25 по 30 июня только уже на сайте http://2020og.ru/ Я буду голосовать из Кисловодска ,где сейчас нахожусь на спортивных сборах с моей командой и спортсменами,а из какого города будете голосовать Вы?
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