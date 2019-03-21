"Началову можно было спасти": в смерти артистки нашли виноватых

Telegram-канал baza уверен, что артистку можно было спасти. "Врачи потеряли четыре дня и не провели необходимую операцию. Они боялись испортить статистику смертности по больнице", – пишет канал.

Сообщается, что звезда обратилась к медикам 8 марта, когда у нее была флегмона, уже перешедшая в гангрену. "У нее начался сепсис, но ситуация была все еще поправима. Юле было необходимо ампутировать ногу", - заявляет Telegram-канал.

Автор поста считает, что врачи не проводили операцию Началовой, потому что побоялись. А у нее тем временем уже начали отказывать легкие, и артистка могла не перенести хирургическое вмешательство. "Но почему эта операция не была проведена в первые два дня – никто ответить не смог. По всем правилам врачи были обязаны удалить гнойный очаг в первые 24 часа", – рассуждает автор публикации.

Когда ситуация стала критической, руководство больницы обратилось за помощью к коллегам из другого медучреждения. У них было оборудование, которое могло помочь пациенту с заражением крови.

Однако, по данным Telegram-канала baza, Юлия Началова была уже настолько слаба, что перевозить ее из одной клиники в другую было на тот момент невозможно, "и врачи ждали еще целый день, чтобы им привезли тот самый аппарат ЭКМО". Прибывшие специалисты из центра экстренной медицинской помощи смогли стабилизировать состояние певицы и отправить в другую клинику.

Но время было упущено. 16 марта врачи смогли наконец удалить очаг воспаления, но потерянные дни привели к смерти Юлии Началовой.