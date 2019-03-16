До этого стало известно, что врачи прооперировали певицу, которая находится в тяжелом состоянии.
Есть предположения, что из-за начавшейся гангрены звезде может грозить ампутация, уточняет издание.
«Она не приходит в себя, находится в состоянии сна, из которого пока ее не выводят... Единственное серьезное опасение медиков — существующий риск отека легких», — рассказал изданию врач.
Отмечается, что родители певицы и ее представители пока не дают никаких комментариев о состоянии здоровья певицы.
Ранее сообщалось, что врачи прооперировали Юлию Началову.
Российская певица и телеведущая Юлия Началова была госпитализирована 8 марта. 13 марта стало известно, что врачи ввели артистку в состояние искусственной комы.
ВИДЕО: Лайму Вайкуле ударило током на украинском концерте (2)
Латвийская певица Лайма Вайкуле рассказала о самом...
ВИДЕО: Наташа Королева выпустила откровенное видео категории “18+” (1)
Шумиха по поводу книг и фильмов серии “50 оттенков...
Жуткая трагедия лишила покоя готовящегося к "Евровидению" Лазарева
Подготовка к песенному конкурсу " Евровидение " –...
Петросян щедро одарил свою молодую подругу на 30-летие (7)
Российский юморист Евгений Петросян и его помощница...
TOP новостей
Украинский православный военный капеллан: "То, что Литва пережила в 1991 году, мы переживаем сейчас" "Верю, что религиозная свобода наступит и в России" (295)
Церковь, которая не со своим народом, обречена на...
Перевозчики: одни спешат уехать из Великобритании, другие - эмигрировать до "Брекзита" (5)
Предприниматели, предоставляющие услуги перевозок...
Пятилетие референдума в Крыму. Что потеряла Россия, захватив полуостров? (193)
Пять лет назад, 16 марта 2014 года, в Крыму состоялся...
Премьер Литвы: латыши нам не братья, а конкуренты (10)
Латыши и литовцы — не братья, а конкуренты, заявил на...
Ночной рейд в Вильнюсе: попались нетрезвые женщины (3)
В ходе полицейского рейда в Вильнюсе с пятницы на...