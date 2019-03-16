До этого стало известно, что врачи прооперировали певицу, которая находится в тяжелом состоянии.

Есть предположения, что из-за начавшейся гангрены звезде может грозить ампутация, уточняет издание.

«Она не приходит в себя, находится в состоянии сна, из которого пока ее не выводят... Единственное серьезное опасение медиков — существующий риск отека легких», — рассказал изданию врач.

Отмечается, что родители певицы и ее представители пока не дают никаких комментариев о состоянии здоровья певицы.

Ранее сообщалось, что врачи прооперировали Юлию Началову.

Российская певица и телеведущая Юлия Началова была госпитализирована 8 марта. 13 марта стало известно, что врачи ввели артистку в состояние искусственной комы.