Самолет, на борту которого находились народный артист Филипп Киркоров и его дети, совершил жесткую посадку в Москве. Об этом рассказал сам 52-летний певец.
"Все хорошо закончилось, слава богу, благодаря профессионализму пилотов. Мы летели с гастролей из Варны, я вместе с детьми. Самолет совершил жесткую посадку, потом резко поднялись вверх и со второго круга приземлились. Дети испугались, конечно, приятного мало, но я их успокоил, что это американские горки, мы едем в "Диснейлэнд", а это — генеральная репетиция", — цитирует его РИА "Новости".
Также он поблагодарил пилотов за то, что в итоге ситуация разрешилась благополучно.
"Все хорошо, что хорошо кончается, мы уже разъехались по домам", — заключил артист.
В пресс-службе аэропорта при этом заявили, что самолет с Киркоровым на борту совершил посадку в штатном режиме: командир воздушного судна якобы принял решение о заходе на второй круг из-за ветра.
На волоске: жизнь Киркорова и его детей оказалась под угрозой
Самолет с народным артистом Филиппом Киркоровым на...
"Абсолютный рекорд": Бузова доказывает, что она популярнее Путина
Певица и телеведущая Ольга Бузова заявила, что стала...
Ксения Собчак: мы с Константином Богомоловым не скрываемся, но и не афишируем отношения (3)
Ведущей давно приписывали роман с режиссером. Недавно...
TOP новостей
В ваши двери могут постучаться: пожарные инспекторы проверяют наличие детекторов дыма в домах (7)
Чуть более года назад в нашей стране вступило в силу...
Переговорщики по коалиции в Сейме Литвы не договорились о пособиях на детей (2)
Представители ведущих переговоры о коалиции четырех...
Сквернялис все еще сомневается, оставаться ли премьером Литвы (9)
Премьер -министр Литвы Саулюс Сквернялис говорит, что...
Артемий, играющий в русскую рулетку: ничего не выигрываю, но и не теряю свободу В национальной сегрегации виноваты обе стороны (33)
Он рассекает по литовскому городу Тракай в белых...
Грибаускайте наложила вето на закон о праве иметь оружие в военное время (24)
Президент Литвы Даля Грибаускайте в четверг наложила...