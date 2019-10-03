Поводом для обращения стало оскорбительное «выступление» Соловьева во время радиоэфира. Ведущий увидел нелестное сообщение в свой адрес от одного из слушателей по фамилии Хасанов. Мужчина назвал Соловьева «путиноидом» и «лакеем», который «крутит толстой жопой». Тот в ответ разразился гневной тирадой в свойственной себе манере, парадируя татарский акцент.
«Ты мразь! Ты, мразь, за кого? Не позорь Татарстан, мразь!», - сказал Соловьев.
Он пригрозил обидчику «отдать его телефон» на проверку неким людям, вероятно, имея ввиду ФСБ. По его словам, подобные Хасанову «потом всплывают в ИГИЛ» (террористическая организация, запрещена в РФ).
Заявление с просьбой о завдении дела по статье 282 УК РФ слушатель отправил на имя главы СКР Александра Бастрыкина и генпрокурора Юрии Чайки. В ведомствах пока никак не отреагировали на заявление. А вот интернет-пользователи принялись издеваться над ведущим в комментариях к видео: «Круглосуточный М!», «У лакея бомбануло».
Высказывания Соловьева прокомментировала официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова. Она подчеркнулак, что не знакома с полным контекстом произошедшего, но, тем не менее, считает, что ведущий поступил «не очень честно».
«Я думаю, что не очень честно вступать в публичный конфликт со своим оппонентом через уважаемую радиостанцию, которая вещает на всю страну, когда твой оппонент не может тебе ответить», - сказала Галимова.
При этом она назвала Соловьева «очень опытным человеком».
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