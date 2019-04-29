На Светлану Лободу подали в европейский суд

Согласно информации "СтарХит", Светлана и ее директор Нателла Крапивина постоянно нарушали условия контракта. Здесь был и перманентный срыв тайминга, в результате чего организаторам приходилось переплачивать за аренду залов и автомобилей, а также постоянные оскорбления и попытки испортить имидж конторы.
Миром урегулировать конфликт не получилось - адекватной реакции ни от юристов, ни от менеджмента певицы не последовало. Помимо всего прочего, саму Лободу и ее представителей организаторы внесли в черный список. Так же поступили и некоторые другие европейские промоутеры.
Варум намекнула на свою неверность после слухов об изменах Агутина (1)
Анжелика Варум не выдержала очередной волны внимания...
“Хочу быть как мама”: дочь Юлии Началовой дала первое интервью после ее смерти
Юлия Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет....
От эротических сериалов до блокбастеров: Пенелопе Крус — 45
Голливудская актриса, продюсер, модель и филантроп...
Нагиев рассказал, как дочь Алсу смогла победить в "Голосе" (1)
Ведущий "Голос. Дети" Дмитрий Нагиев прокомментировал...
TOP новостей
Изменения в работе кассиров: зарплаты растут, работающих становится меньше (53)
За год продавцов магазинов в Литве стало на 1300 меньше, а...
Министр уверяет, что людей вводят в заблуждение: сумма, выделяемая на лечение, не будет ограничена (15)
Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига...
После афер с государственной землей – скандальные свидетельства (26)
Сейчас уже бывший глава Вильнюсского отделения...
Опытный инструктор раскритиковал водителей: проверьте, не допускаете ли вы такие ошибки (66)
"Если прислушаться к комментариям водителей, можно...