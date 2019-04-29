На Светлану Лободу подали в европейский суд

Организаторы европейского тура Светланы Лободы обратились в суд федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, с требованием взыскать с украинской певицы десятки тысяч евро за причинение вреда деловой репутации и финансовые потери.
© RIA/Scanpix

Согласно информации "СтарХит", Светлана и ее директор Нателла Крапивина постоянно нарушали условия контракта. Здесь был и перманентный срыв тайминга, в результате чего организаторам приходилось переплачивать за аренду залов и автомобилей, а также постоянные оскорбления и попытки испортить имидж конторы.

Миром урегулировать конфликт не получилось - адекватной реакции ни от юристов, ни от менеджмента певицы не последовало. Помимо всего прочего, саму Лободу и ее представителей организаторы внесли в черный список. Так же поступили и некоторые другие европейские промоутеры.

MK.ru
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