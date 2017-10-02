Сначала об этом кратно написали некоторые СМИ. Ольга же не хотела афишировать этот инцидент, но после утечки в прессу решила лично рассказать о произошедшем в Инстаграм. И опубликовать видео момента нападения:

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Сен 30 2017 в 8:22 PDT

- Если честно, мне бы не хотелось афишировать и комментировать произошедшее вчера на концерте, в первую очередь, чтоб не расстраивать моих близких, мою семью…но, к сожалению, от СМИ ничего не скроешь. Может, оно и к лучшему. Не хочется уделять своё время, описывая чувства, которые до сих пор я испытываю. Мне противно, что такие мужчины (если, конечно, их так можно назвать) есть. Мне страшно, что в настоящее время поднять руку на девушку — становится возможным. Мне плохо от одной только мысли, что незнакомый мне человек по какой бы то ни было причине позволяет себе толкать, пинать и набрасываться на меня. Для меня понятие слова “мужчина” как минимум включает в себя достоинство. Накинуться на беззащитную девушку во время выступления — это не достойно. Я очень хочу верить, что таких “нелюдей” не так много…но всё же это действительно страшно. Что происходит с этим миром? С людьми? Почему злость и ненависть стали переполнять сердца? Почему истинные ценности ушли на задний план? И почему люди, которые с гордостью должны носить звание “мужчины”, так легко с ним расстаются, и превращаются в животных? Мне страшно. В тот момент, когда это всё произошло, мне так сильно захотелось, чтобы рядом со мной был настоящий мужчина, который бы объяснил этому существу, как надо себя вести с девушками…но я достаточно быстро пришла в себя и продолжила петь для своих людей… К счастью, это случилось в конце моего выступления, когда я исполняла ремикс под песню #подзвукипоцелуев. А все эмоции я позволила себе только после концерта, когда меня никто не видел… Я верю, что, отвечая злом на зло, — мы только увеличиваем поток негатива… Поэтому просто надеюсь, что ваша любовь и моя любовь к вам — усмирит это необъяснимое, неподдающееся никаким оправданиям поведение… Спасибо большое моим ребятам, которые быстро среагировали… И спасибо вам, мои люди, которые провожали меня бурными аплодисментами и пели вместе со мной! Я вас люблю! — написала Ольга Бузова.