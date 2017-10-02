На Мэрилина Мэнсона обрушилась декорация во время концерта

По информации издания, Мэнсон исполнял песню "Sweet Dreams", когда на него обрушилась декорация в виде двух гигантских пистолетов. После того, как аварийная служба помогла певцу выбраться из-под реквизита, концерт был остановлен.

После этого Мэнсон отменил девять концертов своего турне по США, сообщает The Rolling Stone. Концерты возобновятся не ранее 14 октября. По сообщению представителя Мэнсона, после происшествия на концерте ему была оказана медицинская помощь в одной из клиник Нью-Йорка. Тем не менее, госпитализация не потребовалась, артист отправился домой. О тяжести полученной певцом травмы не сообщается.