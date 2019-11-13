На Мадонну подали в суд за опоздание на собственный концерт

Поклонники подали на Мадонну групповой судебный иск. Как сообщает Buzzfeed, фанатам не нравится, что певица регулярно опаздывает на свои концерты. Они считают, что такое поведение — неуважение к аудитории и чужому времени.
Американец Нейт Холландер подал иск в суд Майми-Дейд. Он недоволен тем, что концерт Мадонны перенесли на два часа. Певица выступила с шоу 17 декабря, но вместо назначенного начала в 20:30 исполнительница предстала перед зрителями в 22:30. По мнению Холландера, это сделало для некоторых невозможным посещение концерта.
Поклонник Мадонны купил три билета на шоу Madame X Tour, общая стоимость которых составила 1024 доллара и 95 центов. Стоит отметить, что американец до подачи иска в суд пытался урегулировать вопрос мирным путем — он требовал от компании-организатора вернуть потраченные деньги. По мнению мужчины, смена времени нарушает контракт, который он как покупатель заключил с певицей.
Холландер отметил, что на следующий день после позднего концерта некоторые владельцы билетов должны были пойти кто в школу, кто на работу. Из-за этого они не могли посетить шоу, которое закончилось около часа ночи. Дело в том, что в округе Майми-Дейд действует комендантский час. Несовершеннолетние не могут выйти на улицу без сопровождения взрослых после 23:00.
Мадонна прокомментировала данную ситуацию. На своей странице в Twitter она выложила видео, в котором говорит: "Вот кое-что, что вы должны понять: королева никогда не опаздывает". Поклонники не промолчали и сказали в ответ, что истинная королева уважает своих фанатов и ценит чужое время. Кто-то из пользователей припомнил еще одно опоздание Мадонны на собственный концерт — после того, как он состоялся, многие не смогли попасть в метро, так как оно уже было закрыто.
Ранее сообщалось, что певица Леди Гага вовсе отменила концерт за двадцать минут до его начала. Причиной стало недомогание артистки. Леди Гага обещала все возместить своим поклонникам.
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