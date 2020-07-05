На Кристину Орбакайте напали за фото в маске

Некоторые фолловеры поддержали артистку и дружелюбно откликнулись на ее просьбу, но большая часть фанатов начала критиковать Кристину и обвинять ее в том, что она надевает маску для рекламы. «Не пугайте людей! Вы это делаете за деньги, а они сидят и паникуют бесплатно», - возмущались одни. «Снимай маску! Всё закончилось!», - стали говорить другие. Посыпался шквал негативных комментариев: «за деньги готовы всё рекламировать», «неужели без рекламы на эту гадость вам не выжить, просто стыдно и грустно за вас».

Орбакайте была очень удивлена такой агрессивной реакцией и даже сняла короткий ответный ролик: «Я обескуражена. Что я могу при этом рекламировать? Почему-то все подозревают меня в какой-то рекламе. Рекламе чего? Кого? Нашего здоровья? Самосохранения? Уважения к другим? Да, это маска может не защитить вас, но она может защитить от вас, если вы сами не знаете, что заражены.

Не знаю, кто распускает слухи о том, что это позорно. Очень хочется, чтобы вернулась прежняя жизнь. Эта маленькая деталь нашего гардероба действительно может нас всех спасти. Я в это верю, а вам решать», - заявила Кристина.