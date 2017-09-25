Осорио считает, что дизайн красных туфель на шпильке Иванки был подсмотрен у него. Дизайнер заявил, что между туфлями его компании "Дикая штучка" стоимостью $785 и парой обуви бренда Иванки Трамп "Хетти" за $65 нет разницы.
"Одно из наиболее возмутительных явлений в моде происходит, когда кто-нибудь крадет твой запатентованный дизайн и не придает этому никакого значения", — написал креативный директор итальянского бренда Aquazzura в Instagram.
Также Осорио уверен, что Иванке должно быть стыдно, пишет агентство Bloomberg.
Суд начнется в марте следующего года. Туфли изъяты из продажи.
One of the most disturbing things in the fashion industry is when someone blatantly steals your copyright designs and doesn't care. You should know better. Shame on you @ivankatrump! Imitation is NOT the most sincere form of flattery. #aquazzura #ivankatrump Proud of mine #madeinitaly #italiansdoitbetter 🇮🇹🇮🇹🇮🇹
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