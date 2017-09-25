Дочь президента США Иванка Трамп стала целью судебного преследования. Итальянский модельер Эдгардо Осорио подал в суд Нью-Йорка иск о плагиате.
Ivanka Trump
© Vida Press

Осорио считает, что дизайн красных туфель на шпильке Иванки был подсмотрен у него. Дизайнер заявил, что между туфлями его компании "Дикая штучка" стоимостью $785 и парой обуви бренда Иванки Трамп "Хетти" за $65 нет разницы.

"Одно из наиболее возмутительных явлений в моде происходит, когда кто-нибудь крадет твой запатентованный дизайн и не придает этому никакого значения", — написал креативный директор итальянского бренда Aquazzura в Instagram.

Также Осорио уверен, что Иванке должно быть стыдно, пишет агентство Bloomberg.

Суд начнется в марте следующего года. Туфли изъяты из продажи.

Вести.Ru
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