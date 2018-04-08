«В Пасхальную ночь ушла из жизни Анжелика Волчкова — ведущая актриса театра „Школа современной пьесы“, заслуженная артистка России. Она была очень молода и очень талантлива», — говорится в сообщении.
Прощание с артисткой состоится 10 апреля в здании театра. Она будет похоронена у себя на родине в Пензе.
Волчкова родилась 10 сентября 1970 года. С 1995 года она работала в театре «Школа современной пьесы». В кино она снялась в фильме «Возвращение Мухата-1», кинокартинах «Любить нельзя забыть», «Артистка».
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