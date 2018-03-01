Мужа Пелагеи подозревают в супружеской измене

Хоккеиста Ивана Телегина, который является мужем певицы Пелагеи, подозревают в супружеской измене.
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Причиной слухов стал снимок, на котором спортсмена целует девушка, пишут российские таблоиды. Как пишут СМИ, снимок с поцелуем якобы был сделан на вечеринке в честь недавнего дня рождения Ивана, где его жена не присутствовала.

Как выяснилось позднее, девушку с фотографии зовут Карина, в ее аккаунте в соцсетях также есть снимки с Телегиным. Правда, ничего предосудительного на фотографиях нет - там запечатлено возвращение олимпийской сборной России, в составе которой играет Иван.

Супруга спортсмена постаралась развеять домыслы. "Все, что я могу сказать, у нас все хорошо. Пусть никто не переживает. За поведение девушек легкого поведения, к сожалению, ни я, ни мой муж ответственности не несем, исключительно они сами и их родители, - сказала Пелагея в разговоре с изданием Super. - Никакого развода, вот мы сейчас идем по территории Кремля к Владимиру Владимировичу чествовать чемпионов. Все круто, я горжусь своим мужем".

A post shared by самое (@show_kloyn) on Feb 28, 2018 at 5:02am PST

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