Мужа Пелагеи подозревают в супружеской измене

Причиной слухов стал снимок, на котором спортсмена целует девушка, пишут российские таблоиды. Как пишут СМИ, снимок с поцелуем якобы был сделан на вечеринке в честь недавнего дня рождения Ивана, где его жена не присутствовала.
Как выяснилось позднее, девушку с фотографии зовут Карина, в ее аккаунте в соцсетях также есть снимки с Телегиным. Правда, ничего предосудительного на фотографиях нет - там запечатлено возвращение олимпийской сборной России, в составе которой играет Иван.
Супруга спортсмена постаралась развеять домыслы. "Все, что я могу сказать, у нас все хорошо. Пусть никто не переживает. За поведение девушек легкого поведения, к сожалению, ни я, ни мой муж ответственности не несем, исключительно они сами и их родители, - сказала Пелагея в разговоре с изданием Super. - Никакого развода, вот мы сейчас идем по территории Кремля к Владимиру Владимировичу чествовать чемпионов. Все круто, я горжусь своим мужем".
Олимпийская золотая медаль!!!🥇Сердце переполняет гордость! Это исторический и знаменательный момент в нашей жизни!!! Крутим карусель и смотрим на чемпионов! Спасибо за эту победу!!!! #золотаямедаль #олимпийскийчемпион #олимпийскоезолото #олимпиада2018 #redmachine #андронов #телегин #сорокин #капризов #icehockey #григоренко
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