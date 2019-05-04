Муж Полины Гагариной показал редкое фото дочери

На днях ее муж, фотограф Дмитрий Исхаков, пожаловался в соцсетях, что Мия начала капризничать. Кроме того, он удивился, откуда малышка узнала “крепкие” слова, ведь в семье не используют нецензурные выражения. Дмитрий сильно переживает, поэтому решил обратиться к подписчикам, чтобы те помогли ему найти общий язык с ребенком.

“Как только нам исполнилось два года, резко испортился характер: капризничаем, кричим на весь пляж или ресторан, падаем на землю, деремся, разговариваем матом”, — признался супруг Гагариной.

Поклонники всерьез взялись за дело и принялись рассказывать Исхакову о кризисе двух-трех лет, который случается у малышей. Другие же советовали фотографу не обращать внимания на капризы девочки, которая вскоре переключится на что-то другое.

Но больше всего подписчики обрадовались, ведь они увидели повзрослевшую Мию, ведь Полина и супруг крайне редко делятся фотографиями дочери, чаще всего фотографируя ее со спины или сбоку. На опубликованном фото она сидит в позе лотоса, а на голове красуется шляпа с широкими полями, которая прикрывает лицо.

Напомним, Полина Гагарина познакомилась с Дмитрием Исхаковым в 2010-м году, когда была замужем за актером Петром Кисловым. После развода певица стала много общаться с фотографом и в какой-то момент поняла, что испытывает сильные чувства к мужчине. Пара обручилась во Франции весной 2014 года, а в сентябре влюбленные расписались.

Мию Полина родила в апреле 2017-го, причем до последнего скрывала беременность и не комментировала интересное положение. Поклонники даже шутили, что звезда будет прятать девочку до совершеннолетия. Отметим, что у Гагариной также есть ребенок от первого брака — сын Андрей. Исполнительница гордится 12-летним мальчиком и периодически посвящает ему нежные посты в микроблоге.