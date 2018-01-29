Муж Нюши отчитал фанатов Егора Крида

Он сделал предложение девушке в январе прошлого года, она сообщила об этом в Инстаграме. А в июле появились фото с шикарной свадебной церемонии на Мальдивских островах. Нюша не устает повторять, как счастлива, да и ее супруг с удовольствием делится совместными фотографиями в социальных сетях, публично признается знаменитой жене в любви и рекламирует ее новые песни и клипы. Как говорится, совет да любовь.

Однако не все готовы радоваться за молодую пару. Так, фанаты Егора Крида, с которым когда-то у Нюши был роман, спровоцировали скандал в социальных сетях. На личной странице мужа певицы в Инстаграме поклонник Крида намекнул на то, что Нюша не верна своему мужу. “Следи за женушкой, чтоб не лайкала Егорушку”, — написал фанат. Сивов неожиданно ответил хейтеру, причем довольно грубо, пожелав анониму следить за собой, добавив несколько нецензурных слов к своим аргументам.

A post shared by Игорь Сивов (@igorsivovv) on Dec 31, 2017 at 1:43pm PST

После обмена любезностями Игорь Сивов удалил часть переписки. Фолловеры Игоря, среди которых есть множество фанатов Нюши, удивились такой бурной реакции, попросили не отвечать и всячески поддержали мужа своей любимой певицы. Сивов, видимо, немного остыл. И совершенно ошарашил Интернет-пользователей, открыто похвалив бывшего парня своей жены. Обращаясь к фанату, который задел его чувства и заставил разозлиться, Игорь заявил, что такие поклонники позорят хорошего музыканта Крида.

“Егор настоящий артист и большой молодец, а вы, типа его “фанаты”, позорите его. Сначала получите образование, а потом указываете мне, что делать и как жить. А лучше напишите книгу “Я фанат и мое по…”. Вас почитают и начнут, может, слушать. Я уделяю вам внимание лишь потому, чтобы ваше поколение — умных, образованных, стильных и самоуверенных, — научились уважать старших. Свой интеллект муравья сначала [надо] развить и лишь потом удивлять публику”, — написал Сивов.

Надо сказать, что между фанатами Егора Крида и Нюша развернулась настоящая баталия в комментариях. При этом ни Егор, ни Нюша на эти выпады никак не отреагировали. Более того, как выяснили фанаты, которые конечно знают больше всех, певица все-таки не ставит сердечки-лайки постам Крида.