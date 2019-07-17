Сергей Глушко, более известный как Тарзан, опубликовал откровенное фото с отдыха. Муж Наташи Королевой снялся в микроплавках на фоне морского пейзажа. Супруг певицы позирует с гордо поднятой головой.
Сергей Глушко и Наташа Королева в очередной раз доказали, что они являются одной из самых ярких и эпатажных пар российского шоу-бизнеса. В семье Тарзана никто не смущается демонстрировать свои достоинства общественности. Так, ранее его звездная жена сфотографировалась полностью обнаженной, стоя на руках.
После этого эмоционально высказался Тарзан, поддержав любимую женщину. А теперь стриптизер предстал перед публикой в крошечных красных стрингах у бассейна с морской водой.
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Узнаете? Вчерашняя нога)))))) to be continued....😂 #tarzan #тарзаншоу
"Продолжение следует!", - лаконично подписал фотографию 49-летний артист. Сергей не стал раздеваться полностью, оставив место для воображения.
И, как успели отметить поклонницы, главное на фотографии - вовсе не микроплавки стриптизера, а его мускулистое накаченное тело. Именно оно по-прежнему сводит с ума тысячи женщин.
Подписчицы пришли в полный восторг и завалили Тарзана комплиментами, отметив, что он находится в великолепной форме. Дамы считают Сергея примером всем мужчинам. Некоторые пользовательницы соцсети откровенно признаются, что завидуют Наташе Королевой.
"Как по мне, очень секси. Так держать! А нам держаться!", "Красные труселя, конечно, манят!", "Аполлон!", "Красив, как Бог!", "Ай-ай-ай... Все женщины мира дружно вспотели сейчас!", "О, боже, какой мужчина!", "Молодец мужчина. Дает пример другим, как следить за собой", "Геракл", "Хватит уже смущать всех своей красотой", - высказались разгоряченные фанатки.
Муж Наташи Королевой показал мускулистое тело в микроплавках
В семье Тарзана никто не смущается демонстрировать...
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