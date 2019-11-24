Муж Лолиты: "Суд принуждает меня быть в браке"

Пока еще официальный супруг певицы заявил, что подал заявление в полицию — якобы Лолита может быть причастна к взлому его электронной почты и аккаунтов в соцсетях. Тем временем сама певица заявила, что готова не только дать показания, но и написать встречное заявление о заведомо ложном доносе. «МК» выслушал обе стороны.

Утренняя новость о том, что певицу вызвали на допрос в полицию, оказалась уткой:

— Кто-то пишет, что вызвали, кто-то пишет, что она уже ходила на допрос. Это все ерунда. Ее никто, естественно, не вызывал, — сказал «МК» адвокат Лолиты Сергей Жорин.

Представитель интересов певицы заявил, что компьютер, с которого Дмитрий вел интимную переписку, на самом деле принадлежит Милявской:

— Лолита ничего не взламывала. Дмитрию прекрасно известно, что он переписывался с ее компьютера, который она купила еще за два года до брака, — сказал адвокат, намекнув на то, что мужчине самому нужно было быть более аккуратным.

Что же касается заявления в правоохранительные органы, то о его существовании защите певицы неизвестно:

— Вся информация исходит только от одной стороны. Если он действительно написал заявление, в чем мы сомневаемся, то он должен был расписаться в том, что несет ответственность за заведомо ложный донос. А если он расписался, то ему самому светит уголовная ответственность, — отметил защитник. — Нам не составит труда доказать отсутствие состава преступления — о незаконном сборе, хранении и распространении информации здесь речи не идет.

Жорин предположил, что бывший возлюбленный его доверительницы просто «почувствовал себя звездой».

— Он уже активно гастролирует по федеральным каналам, вчера выступил у Андрея Малахова, в ближайшее время выйдет в эфир передача на Первом канале. Мы не удивимся, если он запоет, — сказал адвокат.

Тем временем Лолита, похоже, внимательно посмотрела ток-шоу, в котором ее бывший муж рассказал о своей новой жизни и похвастался фешенебельными апартаментами в Москва-Сити:

— Квартира, в которой Дмитрий снялся для ток-шоу Малахова, была представлена как его новое жилье. Мы же предполагаем, что на самом деле это жилье, которое сдается посуточно и стоит 14 тысяч рублей в сутки, — предположил Жорин.

Адвокат также отметил, что певица намерена добиваться признания брака фиктивным.

— Иванов, который получил право на гражданство исключительно как супруг Лолиты, может его лишиться. Но для этого даже не нужно признавать брак фиктивным, в Израиле достаточно установить факт измены.

Сам Иванов, кажется, не верит в то, что его брак в России признают липовым:

— Я понятия не имею, какие там будут последствия — лишат, не лишат гражданства... Оппоненты, похоже, добиваются этой цели. Знаете, странные основания, когда брак был создан в 2011 году, а гражданство я получил в 2018-м... Давайте посмотрим, какую сторону займет суд. Думаю, что будет другое решение, — сказал «МК» Иванов.

По словам мужчины, он опротестовал решение судебного участка о передаче его бракоразводного дела в Басманный суд. Напомним, это было сделано после того, как Лолита подала встречный иск о признании брака фиктивным.

— Конечно, я хочу, чтобы мое заявление было сразу принято и не было затягивания процесса. Я не вижу оснований, чтобы затягивать дело, потому что у нас нет общих детей и есть брачный контракт. А так получается, что суд принуждает меня быть в браке, когда я хочу развестись. Похоже, оппоненты на этом делают себе пиар, — сказал Иванов, добавив, что его жалобу обещали рассмотреть до конца года. Если ее оставят без удовлетворения, то гражданское дело будет рассматривать Басманный суд.

Что же касается заявления в полицию, то оно, по словам Иванова, было подано в ноябре на Петровку, 38:

— Вызывали кого-то или нет, я не знаю, мы же не общаемся долгое время, — сказал Иванов.

Бывший возлюбленный певицы отметил, что хоть компьютер и является собственностью Лолиты, к взлому электронной почты этот факт отношения не имеет.

— Понятно, что после моего отъезда все, что находится в квартире Лолиты, можно называть ее. Если она так говорит, хорошо. Но чтобы зайти на страничку в социальной сети, нужно знать пароль... Если не зная, люди это делают, то это и есть взлом. Пусть этим занимаются следователи.

Мужчина также пожаловался, что ему продолжают поступать угрозы от поклонников Лолиты. И он уже «заскриншотил» все обещания «стереть его с лица Земли».

— Но это все ерунда. А вот хождение Лолиты по каналам и обливание меня грязью влияет на здоровье моих близких. Моя 72-летняя мама посмотрела передачу, и ей после нее стало плохо... За это уже тревожно.