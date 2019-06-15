Супруг Ксении Бородиной Курбан Омаров в Instagram поделился отрывком из своей готовящейся книги о секретах взаимоотношений полов. Бизнесмен рассказал, как нужно общаться с представительницами прекрасной половины человечества, какие ошибки не стоит совершать и какую девушку выбрать себе в жены.
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«А в отношениях сильный мужчина тот, кто может позволить своей женщине быть настоящей. Потому, что слабые мужчины в отношениях постоянно пытаются женщину сделать ровной, переделать, исправить, чтобы она не отсвечивала и не дай бог не принесла проблем. «Не смотри туда, не надевай короткую юбку, не пей, не сиди с этими друзьями» – это все фразы слабого мужчины. Он не хочет проблем и начинает женщину ограничивать. Сильный же мужчина говорит: «делай все, что хочешь, я разберусь, не разберусь, так попробую». Но сильному мужчине без умной, думающей девушки будет очень сложно. Потому, что какой бы он сильный не был, на каждую силу найдется другая сила. Если девушка будет прыгать в омут, а он каждый раз будет ее доставать, в какой-то момент его просто может не хватить.» . Прошедшей ночью был сделан предпоследние рывок и совсем скоро выйдет моя книга. Ну а пока делюсь с вами отрывком.
"А в отношениях сильный мужчина тот, кто может позволить своей женщине быть настоящей. Потому что слабые мужчины в отношениях постоянно пытаются женщину сделать ровной, переделать, исправить, чтобы она не отсвечивала и, не дай бог, не принесла проблем. Он не хочет проблем и начинает женщину ограничивать. Сильный же мужчина говорит: "Делай все, что хочешь, я разберусь, не разберусь, так попробую", – написал муж Бородиной.
Ксения Бородина и Курбан Омаров женаты уже 4 года. Столько же их общей дочери Тее. Также в семье живет и дочь телеведущей от первого брака Маруся.
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Муж Ксении Бородиной поделился секретами взаимоотношений с женщинами
Курбан Омаров опубликовал отрывок из своей книги.
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