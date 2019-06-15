Муж Ксении Бородиной поделился секретами взаимоотношений с женщинами

Супруг Ксении Бородиной Курбан Омаров в Instagram поделился отрывком из своей готовящейся книги о секретах взаимоотношений полов. Бизнесмен рассказал, как нужно общаться с представительницами прекрасной половины человечества, какие ошибки не стоит совершать и какую девушку выбрать себе в жены.



"А в отношениях сильный мужчина тот, кто может позволить своей женщине быть настоящей. Потому что слабые мужчины в отношениях постоянно пытаются женщину сделать ровной, переделать, исправить, чтобы она не отсвечивала и, не дай бог, не принесла проблем. Он не хочет проблем и начинает женщину ограничивать. Сильный же мужчина говорит: "Делай все, что хочешь, я разберусь, не разберусь, так попробую", – написал муж Бородиной.

Ксения Бородина и Курбан Омаров женаты уже 4 года. Столько же их общей дочери Тее. Также в семье живет и дочь телеведущей от первого брака Маруся.