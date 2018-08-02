Зато нашлись другие очевидцы похождений Налчаджиоглу. Как сообщают инсайдеры, супруг Ани Лорак никогда не владел собственным бизнесом. Все, что он сейчас имеет, пришло к нему после свадьбы с певицей. Якобы в Турции он работал в отеле обычным служащим. Благодаря Лорак, мужчина обзавелся четырьмя ресторанами. Также инсайдеры утверждают, что он употребляет запрещенные препараты и постоянно отдыхает в компании девушек, с которыми у него явно не дружеские отношения.

Предположительно, Яне Беляевой Мурат снимает квартиру. Знакомы они достаточно долго, однако не состояли в романтических отношениях. Поговаривают, что Яна приехала из пригорода. За счет мужа Лорак она успела сделать несколько пластических операций.

Якобы Ани в курсе похождений Мурата, но пробует делать вид, что у них ничего не происходит. Певица на многое готова пойти ради счастья дочери. Однако, поговаривают, что иногда муж Ани не отвечает на ее звонки и отказывается общаться с ребенком. Ранее звезда утверждала, что несмотря на ее насыщенный график, она постоянно контактирует с мужем по телефону.

“С Муратом мы постоянно на связи. Утром “Доброе утро”, вечером “Спокойной ночи”, в течение дня по 5–10 сообщений, звонков. Мы не покидаем друг друга ни на минуту. И мне кажется, в этом и есть секрет нашего семейного счастья. 12 лет за спиной, и до сих пор у нас есть ощущение радости, когда встречаемся. Внутренний восторг, чего, возможно, не скажешь о людях, которые постоянно вместе. Им, скорее, хочется отдохнуть друг от друга. Я считаю, что жить с публичным человеком — это особый талант. Мурат, бесспорно, им обладает”, — ранее утверждала Лорак.