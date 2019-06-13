“Я ничего никогда не комментирую, тем более такую чушь. Поэтому извините, пожалуйста, никаких комментариев дать не могу”, — цитирует Яна Абрамова “Говорит Москва”.
Напомним, 11 июня компания Group-IB, занимавшаяся проверкой подсчета голосов телезрителей, подтвердила факт накрутки в пользу Микеллы Абрамовой. Наибольшее количество подозрительных звонков поступило из Башкирии. Всего, согласно данным Group-IB, в накрутке участвовали 9 484 номера, с которых поступило 33 175 звонков за Микеллу Абрамову. А смс-рассылка ботов была зафиксирована из Ленинградской области. В совокупности число фейковых звонков и сообщений превысило 41 тысячу голосов.
Только в первой части финала, где Микелла Абрамова боролась с Нино Чеснер и Робертом Багратяном, за дочь Алсу поступало до 300 голосов в секунду. Для сравнения, аналогичные показатели соперников Микеллы были в три раза ниже — более 100 голосов в секунду. В суперфинале, куда Абрамова вышла с Валерием Кузаковым (команда Пелагеи) и Ержаном Максимом (команда Валерия Меладзе) за девочку отдавали 250 голосов в секунду.
Киркоров благословил: что происходит между Лазаревым и Биланом
В социальных сетях во всю обсуждают фотографию с...
Пенная вечеринка и зажигательные танцы: Наташа Королева исполнила новую песню про желтые тюльпаны
11 июня состоялся релиз новой композиции Наташи...
Вот почему королева Британии всегда носит с собой сумочку
У всех нас есть свои ежедневные привычки. Но...
Кристина Асмус призналась, что любит есть по ночам (1)
Об этом актриса рассказала в своем микроблоге.
TOP новостей
Из-за жары в Литве ограничивается скорость поездов (6)
По причине жаркой погоды в Литве ограничивается...
Климатолог: жара в Литве все чаще и интенсивнее по причине климатических изменений (6)
В связи с продолжающейся в Литве жаркой погодой ученые...
Над Литвой - аномалии, вызванные жарой: ожидаются ливни и грозы (2)
Четверг продолжит удивлять рекордно жаркой погодой. В...
Сейм принял предложение Грибаускайте о введении штрафов за нарушения рекламы (26)
В четверг Сейм принял проект закона о рекламе...
"Не забывайте о слоне в комнате": в Литве обсудили сценарии вмешательства России в дела Беларуси (351)
Россия никогда не свергала режимов. Об этом во время...