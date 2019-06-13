Муж Алсу отказался комментировать результаты проверки детского “Голоса”. Согласно итоговому расследованию компании Group IB, за Микеллу Абрамову поступало до 300 голосов в секунду, пишет “Комсомольская правда”.
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“Я ничего никогда не комментирую, тем более такую чушь. Поэтому извините, пожалуйста, никаких комментариев дать не могу”, — цитирует Яна Абрамова “Говорит Москва”.

Напомним, 11 июня компания Group-IB, занимавшаяся проверкой подсчета голосов телезрителей, подтвердила факт накрутки в пользу Микеллы Абрамовой. Наибольшее количество подозрительных звонков поступило из Башкирии. Всего, согласно данным Group-IB, в накрутке участвовали 9 484 номера, с которых поступило 33 175 звонков за Микеллу Абрамову. А смс-рассылка ботов была зафиксирована из Ленинградской области. В совокупности число фейковых звонков и сообщений превысило 41 тысячу голосов.

Только в первой части финала, где Микелла Абрамова боролась с Нино Чеснер и Робертом Багратяном, за дочь Алсу поступало до 300 голосов в секунду. Для сравнения, аналогичные показатели соперников Микеллы были в три раза ниже — более 100 голосов в секунду. В суперфинале, куда Абрамова вышла с Валерием Кузаковым (команда Пелагеи) и Ержаном Максимом (команда Валерия Меладзе) за девочку отдавали 250 голосов в секунду.

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