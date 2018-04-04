Мультфильм "Возвращение в Простоквашино" набрал более 7 миллионов просмотров

В новом мультфильме кота озвучивает сын Табакова, Антон. Пес Шарик заговорил голосом Гарика Сукачева, почтальон Печкин – Ивана Охлобыстина. Юлия Меньшова озвучила маму Дяди Федора.
Появились в мультфильме и новые персонажи – сестра Дяди Федора Вера Павловна, отличающаяся неугомонным характером, и странная неуловимая зверюшка, напугавшая сначала кота и пса, а затем и родителей Дяди Федора.
Серия длится шесть с половиной минут, передает РИА Новости. Всего ожидается 30 выпусков. Создатели сценария мультфильма — Максим Кучин и Тимофей Куц – планируют расширить "мир Простоквашино".
Между тем, автор оригинальной книги Эдуард Успенский недоволен новинкой и хочет подать в суд на "Союзмультфильм". Писатель утверждает, что у студии нет прав на использование его произведения и персонажей. В "Союзмультфльме" заверяют, что ранее было получено письменное согласие Успенского на создание новой ленты.
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