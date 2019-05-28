"Может, я ку-ку, в мерседесике без крыши": новый клип группировки "Ленинград"

Главную роль в нем исполнила российская актриса и телеведущая Алла Михеева. Режиссером видео выступила Анна Пармас, снявшая клипы на песни "Ленинграда" "Экспонат", "В Питере — пить" и "Экстаз".
Режиссером видео выступила Анна Пармас, снявшая клипы на песни "Ленинграда" "Экспонат", "В Питере — пить" и "Экстаз".
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