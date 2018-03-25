Моя прекрасная няня: знаменитости, изменявшие супругам с прислугой

1 8 Крах голливудской идиллии

И в кино, и в литературе хватает примеров того, как роман с прекрасной няней или симпатичной домработницей разрушает, казалось бы, гармоничную семейную жизнь. Это случается и в реальной жизни, и от такого искушения не застрахованы даже знаменитости.