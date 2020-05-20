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Татьяна Васильева находится на домашней самоизоляции после того, как у нее выявили симптомы коронавируса. Во время сдачи третьего анализа на COVID-19 произошел инцидент: у звезды исчез мобильный телефон, — переживает “СтарХит”.
Фото ruskino.ru
Фото ruskino.ru

О пропаже сообщила невестка Васильевой — Мария Болонкина. Родственники уверены, что телефон украли люди, представившиеся медиками и забиравшие анализ. Представители поликлиники якобы вели себя странно, что сразу же вызвало подозрение у актрисы.

“Сегодня к Татьяне Григорьевне пришли брать третий мазок на тест. Две медсестры вели себя довольно странно. Во-первых, они пришли уже в бахилах. Во-вторых, неумело брали тест: не залезали так глубоко, как обычно. В итоге Татьяна Григорьевна вышла на 30 секунд в другую комнату за полисом. А после ухода медиков обнаружила пропажу телефона”, — рассказала невестка актрисы.

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Теперь Васильева намерена написать заявление в полицию. Также родственники обратятся к администрации поликлиники, чтобы выяснить, действительно ли девушки, представившиеся медиками, работают в учреждении.

Напомним, что актриса была госпитализирована с двусторонней пневмонией еще в начале мая. Тогда у нее подозревали коронавирус, но все тесты дали отрицательный результат. Васильева решила отказаться от госпитализации, поскольку уверена, что в домашних условиях ей будет легче бороться с недугом.

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