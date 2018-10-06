Она умерла утром в субботу в больнице Сан-Пау в Барселоне, сообщила газета Il Pais, ссылаясь на источники в больнице.
В сентябре стало известно, что певица проходит лечение в одной из клиник Барселоны.
По данным Il Pais, похороны состоятся в понедельник.
Представитель больницы сказал агентству Ассошиэйтед пресс, что причина смерти оперной звезды обнародована не будет по просьбе семьи Монсеррат Кабалье. Он подтвердил, что она была госпитализирована в сентябре.
Творческая карьера Кабалье продолжалась 50 лет.
Монсеррат Кабалье родилась в Барселоне в простой семье, но уже в семь лет проявила неординарные музыкальные способности, исполняя кантаты Баха, а в девятилетнем возрасте была принята в музыкальное училище при барселонском оперном театре "Лисео".
Окончив его в 1953 году, Монсеррат отправилась в Италию, где поначалу получала небольшие роли, а 7 января 1962 года дебютировала на сцене театра "Лисео" в опере Рихарда Штрауса "Арабелла".
Международное признание пришло к ней в 1965 году, когда она дебютировала на сцене Карнеги-холла в Нью-Йорке в опере Доницетти "Лукреция Борджиа".
Она выступала по всему миру с такими мастерами оперной сцены, как Лучано Паваротти и Пласидо Доминго, исполнив почти 90 ролей и около 800 камерных произведений.
В 1992 году на открытии летней Олимпиады в столице Каталонии Монсеррат Кабалье вместе с вокалистом группы Queen Фредди Меркьюри исполнила песню "Барселона", которая стала хитом. Песня была впервые выпущена в 1987 году и стала гимном Олимпийских игр.
Певица получила международное признание благодаря красоте ее голоса и драматическому прочтению ролей. Ее поклонники называли ее La Superba - "превосходная".
Ее карьеру омрачали проблемы со здоровьем. В 1985 году она провела три месяца в больнице, когда у нее была обнаружена опухоль мозга (доброкачественная), а в 1993 году ей пришлось лечиться из-за проблем с сердцем.
В 2015 году ее обвинили в уклонении от уплаты налогов. Оперная звезда получила полгода тюрьмы условно.
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