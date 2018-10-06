Испанская оперная певица Монсеррат Кабалье скончалась в возрасте 85 лет в больнице Сан-Пау в Барселоне.
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Она умерла утром в субботу в больнице Сан-Пау в Барселоне, сообщила газета Il Pais, ссылаясь на источники в больнице.

В сентябре стало известно, что певица проходит лечение в одной из клиник Барселоны.

По данным Il Pais, похороны состоятся в понедельник.

Представитель больницы сказал агентству Ассошиэйтед пресс, что причина смерти оперной звезды обнародована не будет по просьбе семьи Монсеррат Кабалье. Он подтвердил, что она была госпитализирована в сентябре.

Творческая карьера Кабалье продолжалась 50 лет.

Монсеррат Кабалье родилась в Барселоне в простой семье, но уже в семь лет проявила неординарные музыкальные способности, исполняя кантаты Баха, а в девятилетнем возрасте была принята в музыкальное училище при барселонском оперном театре "Лисео".

Окончив его в 1953 году, Монсеррат отправилась в Италию, где поначалу получала небольшие роли, а 7 января 1962 года дебютировала на сцене театра "Лисео" в опере Рихарда Штрауса "Арабелла".

Международное признание пришло к ней в 1965 году, когда она дебютировала на сцене Карнеги-холла в Нью-Йорке в опере Доницетти "Лукреция Борджиа".

Она выступала по всему миру с такими мастерами оперной сцены, как Лучано Паваротти и Пласидо Доминго, исполнив почти 90 ролей и около 800 камерных произведений.

В 1992 году на открытии летней Олимпиады в столице Каталонии Монсеррат Кабалье вместе с вокалистом группы Queen Фредди Меркьюри исполнила песню "Барселона", которая стала хитом. Песня была впервые выпущена в 1987 году и стала гимном Олимпийских игр.

Певица получила международное признание благодаря красоте ее голоса и драматическому прочтению ролей. Ее поклонники называли ее La Superba - "превосходная".

Ее карьеру омрачали проблемы со здоровьем. В 1985 году она провела три месяца в больнице, когда у нее была обнаружена опухоль мозга (доброкачественная), а в 1993 году ей пришлось лечиться из-за проблем с сердцем.

В 2015 году ее обвинили в уклонении от уплаты налогов. Оперная звезда получила полгода тюрьмы условно.

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