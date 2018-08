Монеточка, Гречка, Пошлая Молли, Face: что слушает молодежь?

Монеточка

Что известно?

Певица Монеточка (настоящее имя – Лиза Гырдымова) стала популярной всего за несколько дней. А все благодаря социальным сетям (талант - это само собой, конечно), где она публиковала свои песни. На тот момент она завершала учебу в школе, сейчас сетевая звезда из сотни подобных превращается в исполнителя, который собирает публику на концертах . Ее жанр можно охарактеризовать как антифолк или поп-рок.

Монеточка © The Flow

Прозвище "Монеточка" появилось случайно. На своей странице в социальной сети ВКонтакте девушка не хотела указывать свою реальную фамилию, поэтому, решила срифмовать "Лизавета" и "Монета". Позже появился сценический псевдоним "Монеточка".

Елизавета привыкла петь тонким голосом, используя высокие ноты. Ее стиль стал настолько популярным и узнаваемым, что девушку уже начали копировать. При этом сама Монеточка объясняет востребованность своей музыки именно тем, что ей удалось изобрести нечто совершенно новое.

Почему произошло так быстро?

Свою первую песню "Для одноклассников" Лиза разместила на своей странице ВК осенью 2015 года. Популярность пришла к ней после знакомства в социальных сетях с исполнителем Noize MC, который предложил сотрудничать. Затем она записала совместный трек с небезызвестным рэпером Гнойным.

В 2018 году Монеточка выпустила альбом "Раскраски для взрослых", сингл "Каждый раз" из которого взорвал российские музыкальные чарты. Еще большей популярности девушке добавило выступление с новой песней в программе "Вечерний Ургант".

"Сейчас появляется множество девочек, которым по 16-17 лет, которые поют также, как и я. Только почему они решили взять от моих песен все самое худшее. Это писклявый голос и плохое качество записей. Пока никто из них не может составить мне конкуренцию, поскольку они не изобретают ничего нового, а только повторяют за мной", - заявила Монеточка в одном из интервью.

Почему это "заходит"?

Тексты своих песен Лиза делает максимально простыми для понимания, но при этом затрагивает остросоциальные, политические темы.

О чем поет?

Если б мне платили каждый раз,

каждый раз, когда я думаю о тебе -

Я бы бомжевала возле трасс,

я бы стала самой бедной из людей.

Гречка

Что известно?

Анастасия Иванова родилась 1 марта 2000 года в городе Кингисепп Ленинградской области. В двенадцать лет мама купила ей гитару. Через несколько лет она начала играть и петь на улице в родном городе, в том числе каверы на Валентина Стрыкало. C октября 2016 года по апрель 2017 записала и выложила ВКонтакте три альбома со своими песнями.

Певица Анастасия Иванова, "Гречка" © Esquire

Эту молодую певицу начали сравнивать с легендарной Янкой Дягилевой, что Гречке почему-то не очень импонирует. Впрочем, поклонникам самобытной и яростной Янки Дягилевой тоже. 18-летняя Настя Иванова из Кингисеппа пела на улице, потом познакомилась с продюсером Александром Ивановым, который помог ей записать альбом "Звезды только ночью".

Почему все произошло так быстро?

В январе 2017 Афиша Daily назвала Гречку "музыкальным открытием 2018 года", а ее дебютный сингл "Люби меня, люби" попал в ротацию Love Radio. В феврале 2017 Гречка выступила на шоу "Вечерний Ургант", что принесло ей еще большую узнаваемость. После этого девушку стали приглашать на различные фестивали и разогревы перед концертами крупных исполнителей.

Если говорить о ее сингле "Люби меня, люби", стоит отметить, что припев взят из песни 98-го года группы "Отпетые мошенники», так что, как ни крути: ее новое - это реально хорошо забытое старое.

Почему это "заходит"?

Треки Гречки пропитаны болью, обидой и суровой реальностью. Она рассказывает о наркотиках, проблемах, с которыми сталкивалась, - именно поэтому ее тексты находят отклик у молодежи.

О чем поет?

Мама, прости, ведь девочки не пьют

Девочки не курят, и девочки не лгут

Но мама прости, я так хочу бухать

И если вдруг приспичит, то я пойду блевать

Face

Что известно?

Иван Дремин — 21-летний парень из Уфы, более известный под псевдонимом Face. В свое время он решил, что необходимо оставить свой след в музыкальной индустрии, да такой, чтобы его запомнили. Его главный хит "Я роняю Запад" рассказывает о, мягко скажем, негативном отношении к главам американского правительства и членами их семьи (если убрать из песни нецензурный контент, то можно будет ограничиться одним названием). На первый взгляд, его композиции выглядят как разговор человека, страдающего синдромом Турретта (когда ты чувствуешь болезненную тягу выругаться). То, что нужно для подростков, плюс нестандартный внешний вид - татуировки на лице и длинные чёрные волосы.

Рэпер Face © Фото из социальных сетей

Закончив школу и упустив возможность поступить в какой-либо ВУЗ страны, Face погрузился в музыку. Придумав себе псевдоним, он начал работать над треками, тексты которых были довольно жесткими. Несмотря на это, его аудитория разрастается с каждым разом все больше.

Почему произошло так быстро?

Иван выпустил свой альбом "No Love", опубликовал его в паблике социальной сети "Вконтакте" и тут же обогнал по полярности группу "Грибы". Альбом рэпера репостунули 29 тысяч человек. В 2017 году "ВКонтакте" составили рейтинг самых упоминаемых персон, на четвертом месте в котором оказался Face - он был упомянут более 2,5 миллионов раз. На данный момент, у исполнителя более 10 млн просмотров в Youtube под клипом "Я роняю Запад" и 28 млн под клипом "Бургер".

Почему это "заходит"?

Face довольно открытый артист. Он постоянно ругается матом, на его лице есть тату, и он не пытается прыгнуть выше головы, всегда оставаясь на одном уровне с поклонниками, - это то, что нравится молодежи.

О чем поет?

Я хочу смотреть каждую минуту на тебя

Пока я еще жив

Если ты умрешь раньше, чем я

То и мне не нужна моя жизнь

Пошлая Молли

Что известно?

"Пошлая Молли"— украинская поп-панк-группа, основанная музыкантом из Харькова Кириллом Тимошенко, более известным под псевдонимом Кирилл Бледный.

Группа является одним из самых ярких представителей синти-панка в Украине, совмещая поп-панк с электронной музыкой.

Группа "Пошлая Молли" © Фото из социальных сетей

Все песни "Молли" пишет и поет Кирилл Бледный. Пошлая Молли, по его словам, - собирательный образ школьницы, слушательницы его песен. Сам он говорит, что в родном городе его узнавали всего пару раз, а самый горячий концерт пока что был в Одессе.

Почему все произошло так быстро?

Тоже типичная для поколения "ВКонтакте" история. Глебу, администратору паблика "Вечно 17", посвященного шумному тинейджерскому року, кто-то сбросил песни группы. Беглого прослушивания ему хватило, чтобы опознать в Кирилле нового музыкального героя. "Я понял, что это прогремит очень громко", — говорит Глеб, начавший публиковать песни "Пошлой Молли" в паблике. И у группы очень быстро нашлись слушатели.

Сам Кирилл, по его словам, в 2007 году "слушал все подряд — Эминема, Bring Me the Horizon, Mindless Self Indulgence» и "не был ярым представителем какой-то определенной субкультуры". "Вообще, в 2007-м я читал рэп", — говорит он.

Почему это "заходит"?

Они поют о том, что видят и чувствуют, о чем думают. Эти песни для многих - свременный Sex, Drugs & Rock'n'Rol. Те, кто уже послушал "8 способов", находят в песнях "Молли" отсылки к группам Hadouken, NRKTK, Klaxons и другим шумным коллективам десятилетней давности, пытавшимся вернуть инди-рок на танцпол.

Их, наверное, можно назвать новым "Мальчишником" - секс, отрыв, пьяные тусовки. В одну из своих самых популярных песен "Non Stop" они вставили припев из ушедшего в прошлое хита группы "Reflex". Творчество этих "устаревших" групп тоже не отличалось глубиной и качеством поэзии, "Пошлая Молли" пошла еще дальше - их тексты пропитаны грубейшими языковыми ошибками,но это скорее их "фича" (фишка, особенность), нежели упущение.

О чем поют?

Все девчата в таком трипе

Что аж мама не горюй

Прыгай в такт, прыгай в такт

Будто ты совсем дурак

Прыгай в так-так и так-ти-так-так