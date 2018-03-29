"Мона Лиза" Леонардо да Винчи стала "невыездной"

Руководство одного из крупнейших и самых популярных художественных музеев мира отказалось от всех предложений зарубежных музеев и поставило об этом в известность правительство Франции. В начале января текущего года министр культуры страны Франсуаза Ниссен объявила, что правительство "серьезно рассматривает" возможность "гастролей" "Джоконды" за пределами Франции, выступая таким образом против идеи "культурной сегрегации".
Однако теперь директор Лувра Жан-Люк Мартинес вежливо отклонил предложение министра, проинформировав ее о невозможности транспортировки "Моны Лизы". По его мнению, это "нанесет необратимый ущерб" картине, сообщает Artnet News.
Отметим, "Мона Лиза" не покидала Лувр последние 44 года, и последней зарубежной страной, жители которой воочию увидели работу великого итальянца, стала Россия. В 1974 году по пути из Японии во Францию она была выставлена с апреля по июнь в музее им. А. С. Пушкина в Москве. Советское руководство изыскало по тем временам фантастическую сумму для покрытия страховки картины - 100 млн долларов. Для экспонирования "прекрасной флорентийки" был изготовлен специальный пуленепробиваемый футляр. Очередь на вход в ГМИИ им. Пушкина была эпических масштабов - чтобы посмотреть на шедевр в течение 10-15 секунд люди стояли в очереди по восемь часов.
С 2005 года "Мона Лиза" экспонируется в Лувре в отдельном помещении. Кроме того, она находится внутри прозрачного пуленепробиваемого футляра, чтобы на нее не воздействовали никакие внешние факторы - ни вандалы, ни перемена температур, ни свет.
В 2006 году был проведен доскональный анализ полотна, и выяснилось, что в деревянной панели есть крупная трещина. Раз в году картину закрывают для просмотра, исследуют и при необходимости реставрируют. "Каждый год мы замечали, что трещина увеличивается, - рассказал директор отдела живописи Лувра Винсент Помаред. - Поэтому невозможно любое перемещение картины".
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