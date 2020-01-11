Молодая жена Петросяна хочет родить ему пятерых детей

Подписчик предложил 30-летней Брухуновой родить 74-летнему Петросяну пятерых детей. "Пять? Спасибо! Будем стараться", — цитирует женщину "Рен ТВ".
Сейчас Татьяна Брухунова отдыхает в Финляндии. Впервые информация о пятой свадьбе Евгения Петросяна появилась в СМИ в начале декабря 2019 года.
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