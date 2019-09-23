Молодая любовница разорила Евгения Петросяна

Несмотря на то, что продолжающийся бракоразводный процесс с предыдущей — четвёртой — женой Петросяна заморозил его основные активы, немножко денег в кошельке у него есть всегда. Ради дня рождения он залез в кубышку и устроил незабываемый день рождения в Париже. Главным подарком для него был, надо полагать, не сам Париж, а 30-летняя пассия Татьяна Брухунова.
Пара остановилась в элитном отеле в центре Парижа, прогулялась по самым знаковым местам города любви. Утро Татьяна традиционно начинала в кондитерской Laduree, где закупалась свежими макарунами, а на обед или ужин вкушала местное лакомство — французских улиток. В романтической программе был закат у Эйфелевой башни, прогулка по Версалю, Монмартру и базилике Сакре-Кер. Кроме того, пара неплохо поужинала в знаменитом “Мулен Руж”. Отдельно девушка обошла модные бутики, за что тоже платил Евгений Ваганович.
Российские журналисты посчитали примерные расходы Петросяна и вздрогнули. По их оценкам, юморист гульнул приблизительно на полмиллиона рублей (т.е. 7000 евро).
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