Молодая любовница Петросяна с огромным животом появилась в "Пусть говорят"

В студии собрались друзья знаменитой пары, а также адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин. По его словам, "Степаненко просто алчная женщина". Но с таким мнением согласились не все. Один из гостей программы отметил, что мстить будет только обиженная женщина.
В свою очередь подруга семьи юмористов Лада Быстрицкая рассказала об отношениях супругов. По ее словам, Елена Степаненко очень заботилась о муже.
Жорин в этом усомнился. Юрист заявил, что под кроватью в одной из квартир Петросяна была найдена фигурка вуду, истыканная иголками. Защитник артиста не сомневается, что это козни Степаненко.
Но самое интересное произошло в конце ток-шоу. Было показано видео, на котором Евгений Ваганович запечатлен со своей помощницей Татьяной Брухуновой, с которой, по данным СМИ, у него любовные отношения. На записи, продемонстрированной в студии, видно, что девушка беременна.
По информации программы "Пусть говорят", ролик был снят в конце весны. Степаненко о беременности избранницы бывшего супруга узнала недавно, поэтому и решила в суде отстаивать свое право на наследство.
Напомним, что о расставании Евгения Петросяна и Елены Степаненко стало известно 3 августа. Сейчас супруги делят совместно нажитое имущество.
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