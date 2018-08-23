На месте мужчины обнаружили, что стали участниками масштабного эксперимента, который Апонте назвала "живым Tinder". Модель поднялась на сцену, где до этого выступал нанятый ею диджей, и заявила, что "приложения для знакомств слишком сложные", — поэтому она решила устроить реальные соревнования, победитель которых пойдет с ней на свидание.
Многие кандидаты освистали ее и сразу ушли, но некоторые остались, чтобы посмотреть, что будет дальше. При этом толпу и саму Апонте снимали операторы с профессиональным оборудованием. Позади нее стояла охрана и женщины в футболках рефери.
The scene pic.twitter.com/U0ROAWKDQc— миша (@bvdhai) August 19, 2018
На встрече девушка заставила мужчин бегать и отжиматься. Некоторых она отсеяла из-за низкого роста или камуфляжных штанов
Вот кому она отказала:
- сторонникам Трампа ("Если вы думаете, что можете поддерживать Трампа и при этом встречаться с пуэрториканкой, — сейчас самое время уйти");
- обладателям пивных животов и длинных бород;
- тем, кто носит штаны цвета хаки;
- курильщикам и любителям алкоголя;
- тем, чей рост ниже 178 сантиметров;
- мужчинам по имени Джимми;
- тем, кого бросила девушка ("Я доверяю ее суждениям");
- уже состоящим в отношениях (Апонте отметила, что, согласно исследованиям, половина мужчин в Tinder находится в отношениях с кем-то еще — в ответ на это ее попросили "заткнуться ***** [к черту]");
- тем, кто просто хочет разовой "интрижки".
Апонте попросила оставшихся кандидатов выступить с минутной речью и объяснить, почему они достойны свидания с ней. После этого начались физические упражнения — модель заставила участников бегать и отжиматься. Потом она стала отбирать мужчин, как в приложении Tinder, только вместо свайпов влево и вправо она руками показывала, кто ей понравился, а кто — нет.
"Живой Tinder" оказался экспериментом продюсера, занимающегося вирусными видео. Он пообещал выпустить ролик с записью мероприятия
На историю обратили внимание в СМИ после твитов одного из участников эксперимента. Мужчина написал, что познакомился с Апонте в Tinder, затем она дала ему свой номер телефона — и они беседовали около часа. В разговоре модель упомянула, что прямо сейчас работает над "большой презентацией", но будет рада позже встретиться со своим собеседником. Спустя две недели Апонте снова написала ему и позвала встретиться 19 августа на площади Юнион-сквер, где и прошел эксперимент. Другие мужчины рассказали схожие истории.
Журналисты выяснили, что "живой Tinder" был согласован с полицией и департаментом парков и зон отдыха Нью-Йорка. Разрешение на проведение мероприятия выдали Робу Блиссу — продюсеру и основателю креативного агентства Rob Bliss Creative, специализирующегося на вирусной рекламе.
Ранее Блисс уже занимался социальными экспериментами — это он спродюсировал вышедшее в 2014 году видео, в котором актриса Шошана Робертс 10 часов гуляла по Нью-Йорку, записывая скрытой камерой приставания со стороны случайно встреченных на улице мужчин. Также Блисс выпустил ролик про буллинг подростков. В нем дети на камеру издевались над своими сверстниками, чтобы посмотреть, кто из взрослых остановит задир.
Ожидалось, что на встречу с Апонте придет тысяча кандидатов. Продюсер пообещал в ближайшее время выпустить видео с записью мероприятия. Он также подтвердил, что «живой Tinder» не был частью чьей-то рекламной кампании. Спонсора, выделившего деньги на подготовку видео, Блисс не назвал.
После завершения мероприятия Апонте запостила историю в инстаграм, в подписи к которой заявила: "Ничто не остановит меня, кроме Господа. Уж точно не ваша уязвленная токсичная маскулинность. Смотрите, как я побеждаю".
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