Модель из Канады Зомби Бой найден мертвым в своем доме

Модель из Канады Рик Дженест был найден мертвым в своем доме в Монреале в минувшую среду, 1 августа, за шесть дней до своего 33-летия. Предположительно, он покончил жизнь самоубийством. По данным полиции, в последнее время Дженест испытывал серьезные психологические проблемы.

Рики Дженеста еще в подростковом возрасте начали называть Зомби Бой - из-за тату, изображающих скелет человека.

Дженест получил известность после того, как в 2011 году снялся в клипе Леди Гаги Born This Way. После этого он снялся в ряде фильмов.

Леди Гага написала в "Твиттере", что чувствует себя "более чем опустошенной" после смерти Рика Дженеста.

"Мы должны прилагать больше усилий, чтобы изменить культуру, выдвинуть психическое здоровье на передний план и бороться с представлением о том, что мы не можем ни с кем говорить об этом [о психическом состоянии]... Если ты страдаешь, позвони другу или семье сейчас. Мы должны спасать друг друга", - написала Леди Гага в "Твиттере".

Певица также опубликовала свою фотографию с Риком Дженестом, призвав своих фанатов помогать тем, кто испытывает психологические проблемы, и не стесняться самим обращаться за помощью, в случае, если они находятся в тяжелом психологическом состоянии.

Science tells us that it takes 21 days to form a habit, if you are suffering from Mental Health issue I beckon for today to be your first day or a continuation of the work you’ve been doing. Reach out if you’re in pain, and if you know someone who is, reach out to them too. pic.twitter.com/4pVR5xyoH6

— Lady Gaga (@ladygaga) 3 августа 2018 г.