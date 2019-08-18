На фото Шейк находится на четвереньках, как будто ползет, будучи одетой в желтое платье. Помимо на неё на картинке изображены два животных – сорока и песец. У Шейк напряженное выражение лица.
Подписчики разделились во мнении насчет новой фотосессии. Кому-то Шейк нравится в любом виде, многие об этом прямо и пишут. «Великолепная» - это слово на разных языках встречается к данному посту довольно часто. Но многие заявили, что данное фото их напугало.
«Почему ты такая страшненькая?», «Мне страшно», «Похоже на постер фильма ужасов» - такие комментарии оставили подписчики. В целом очень значительная часть пользователей пришла к выводу, что это не самый удачный кадр Шейк.
У Шейк сотни тысяч поклонников по всему миру. Ей оставляют комментарии на десятках различных языков от русского до арабского. Мужчинам она нравится, но новый снимок, похоже, вдохновил далеко не всех.
Модель Ирина Шейк напугала пользователей своей фотографией в Сети
Известная российская модель из Татарстана Ирина Шейк...
Виторган лишился на Кипре крупной суммы и кредитных карт (1)
Актер Максим Виторган , отдыхающий на Кипре вместе с...
Показала, что под майкой: Ксения Собчак поделилась пикантной фотографией (2)
Телеведущая Ксения Собчак поехала отдыхать на яхте и...
В Лос-Анджелесе скончался "беспечный ездок" - актер Питер Фонда
В Лос-Анджелесе на 80-м году жизни скончался...
Представитель Юрия Шатунова опроверг отказ певца от хитов группы "Ласковый май"
По его словам, артист будет и в дальнейшем радовать...
TOP новостей
Осталось всего несколько дней: на следующей неделе обещают новую волну осадков
После жаркой и летней погоды, установившейся в выходные...
Трактом Via Jagiellonica: много ли литовского осталось в Брест-Литовске? (17)
Безвизовая зона в Беларуси пополнилась пятью...
В июле - рекордная иммиграция: эксперты предрекают новые вызовы (30)
В июле в Литву приехало больше людей, чем в любом...
Неудобный сын Витебска потерян в попсовой культуре "Славянского базара" (18)
Витебск теперь традиционно отождествляют...