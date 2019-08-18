Модель Ирина Шейк напугала пользователей своей фотографией в Сети

На фото Шейк находится на четвереньках, как будто ползет, будучи одетой в желтое платье. Помимо на неё на картинке изображены два животных – сорока и песец. У Шейк напряженное выражение лица.

Подписчики разделились во мнении насчет новой фотосессии. Кому-то Шейк нравится в любом виде, многие об этом прямо и пишут. «Великолепная» - это слово на разных языках встречается к данному посту довольно часто. Но многие заявили, что данное фото их напугало.

«Почему ты такая страшненькая?», «Мне страшно», «Похоже на постер фильма ужасов» - такие комментарии оставили подписчики. В целом очень значительная часть пользователей пришла к выводу, что это не самый удачный кадр Шейк.

У Шейк сотни тысяч поклонников по всему миру. Ей оставляют комментарии на десятках различных языков от русского до арабского. Мужчинам она нравится, но новый снимок, похоже, вдохновил далеко не всех.