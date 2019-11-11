"Мне на него наплевать". Сын Валерии открестился от отца-тирана

Несмотря на то, что Юлия Михальчик в недавнем интервью и сама рассказала о подробностях разрыва с Александром Шульгиным, она умудрилась упрекнуть в том же Валерию — точнее, в ее терпении: “Думаю, невозможно детей рожать одного за другим от человека, который агрессивен. Мне кажется, говорить так об отце своих детей не стоило”.
Сын Валерии и Шульгина Артемий отметил, что Михальчик просто не успела в полной мере ощутить все негативные стороны его отца: “Александр Шульгин — изверг и тиран! Мне на него наплевать. Поражает Юлия, которая выгораживает его, тем самым намекая, что Валерия и наша семья раздула всю эту историю”.
Напомним, что Валерия прожила с продюсером десять лет, в браке у них появились на свет трое детей: Артемий, Анна и Арсений. Певица признавалась, что с первых месяцев общения с Шульгиным видела в нем агрессию, но надеялась, что сможет это изменить. С течением времени ситуация только усугублялась, Александр начал проявлять к семье не только моральное, но и физическое насилие. После расставания Шульгин надеялся, что артистка одумается и вернется, но этого так и не случилось. Сейчас продюсер не общается с Валерией и детьми.
Юлия Михальчик же заметила агрессию раньше и с какого-то момента их общение стало только профессиональным. Однако при этом она умудряется его защищать: “Он любит своих детей. Я спрашивала, почему они не общаются. Тогда Саша сказал, что дети знают его номер телефона и всегда могут с ним связаться, если этого захотят”. Но — не хотят.
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