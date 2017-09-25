Младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян, 20-летняя Кайли Дженнер, ждет ребенка, сообщает CNN со ссылкой на источники, близкие к семье знаменитостей.
Kim Kardashian
© Vida Press

Появление на свет первенца Дженнер и ее бойфренда, 25-летнего рэпера Трэвиса Скотта, должно произойти в феврале следующего года. Отмечается, что отношения пары завязались в апреле.

По данным TMZ, Скотт сам рассказал о беременности Дженнер своим друзьям. Он уточнил, что они ждут девочку, сообщает Lenta.ru.

В июле Дженнер приняла участие в фотосессии для мексиканской версии журнала GQ. Она позировала в купальнике и нижнем белье, а также стала героиней материала издания.

Кайли Дженнер — предприниматель и фотомодель. В феврале 2016 года она начала сотрудничать с компанией Puma и стала послом бренда. В декабре того же года девушка открыла первый собственный магазин косметики. В ноябре знаменитость снялась в откровенной фотосессии и продемонстрировала на себе модели собственной линейки нижнего белья.

А в августе Кайли Дженер попала в объективы папарацци в неловкой ситуации после того, как ветер задрал короткую юбку девушки, открыв вид на нижнее белье фасона "бабушкины трусы".

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