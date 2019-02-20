Телеканал РЕН-ТВ выпустил фильм "Правила съема: купи меня, если сможешь", в котором утверждается, что многие из российских звезд шоу-бизнеса зарабатывают не только песнями и танцами, но и эскортом - сопровождением состоятельных людей.
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В представленном списке множество известных фамилий - от экс-примы Большого театра Анастасии Волочковой до "Мисс Россия 2017" Полины Поповой и звезды Instagram Анастасии Квитко, которую за внушительные формы называют русской Кардашьян. Также авторы ленты приводят и расценки на общение со знаменитостями. (кадр из фильма - по ссылке)

Например, ночь с бывшей солисткой группы "Серебро" Ольгой Серябкиной, по данным авторов фильма, обойдется в 30 тысяч долларов, столько же стоит провести время с Машей Малиновской, с Волочковой - вдвое дешевле. Эрика Герцег (группа "ВИА-Гра") стоит 40 тысяч долларов, Анастасия Квитко - 20 тысяч. Есть в списке и экс-порнозвезда Елена Беркова, но в рейтинге она не на первых позициях - ночь с ней стоит 8 тысяч долларов.

Никто из упомянутых в фильме знаменитостей пока не прокомментировал эту информацию.

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