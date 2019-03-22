"Победительница главного столичного конкурса красоты "Мисс Москва — 2018" — лишается главного титула и короны за полное несоблюдение условий договора", — говорится в сообщении. Как отмечается, такое произошло впервые за 23 года существования конкурса красоты. Организаторы конкурса добавили, что главный титул конкурса и корона переходят к вице-мисс Ксении Паленовой.

В ответ Алеся Семеренко заявила, что никому не позволит себя оклеветать, и слухи о том, что она якобы повредила корону, не была на мероприятиях и т.д. не соответствуют действительности.

"Причина совсем иная, о которой я бы не хотела говорить. Скажу только, что есть кое-кто, кому глаза мозолит моя корона", — написала Семеренко в Instagram. Экс-"Мисс Москва" добавила, что раз все так случилось, пусть корону "донашивает" другая конкурсантка.