"Победительница главного столичного конкурса красоты "Мисс Москва — 2018" — лишается главного титула и короны за полное несоблюдение условий договора", — говорится в сообщении. Как отмечается, такое произошло впервые за 23 года существования конкурса красоты. Организаторы конкурса добавили, что главный титул конкурса и корона переходят к вице-мисс Ксении Паленовой.
В ответ Алеся Семеренко заявила, что никому не позволит себя оклеветать, и слухи о том, что она якобы повредила корону, не была на мероприятиях и т.д. не соответствуют действительности.
"Причина совсем иная, о которой я бы не хотела говорить. Скажу только, что есть кое-кто, кому глаза мозолит моя корона", — написала Семеренко в Instagram. Экс-"Мисс Москва" добавила, что раз все так случилось, пусть корону "донашивает" другая конкурсантка.
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❗️❗️❗️Я никому не позволю себя оклеветать ❗️❗️❗️ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Сломала корону?? Ну вы серьёзно? И "заметили" это только спустя 3 месяца после финала!? 😂 Я лично отвезла ее в офис и у меня ее благополучно приняли. И этому есть видеоподтверждение, где я снимаю ее в сторис в день, когда ее отвозила. Не была ни на одном мероприятии? Которых не было?? 😅😬О каких вообще мероприятиях идёт речь? Какая Рязань, вы вообще о чем? "Не поехала, сославшись на болезнь" 😂🤷🏻♀️🤷🏻♀️Да у нас даже на подготовке не было ни одного мероприятия, хотя много всего обещали. Никто никуда меня не звал, на связи меня не было всего неделю, в то время, когда мой телефон был в ремонте. И мне никто не писал в Инстаграмм, хотя я там 24 часа в сутки и всегда на связи. У них были мои Контакты! Враньё! Причина совсем иная, о которой я бы не хотела говорить. Скажу только, что есть кое-кто, кому глаза мозолит моя корона)) Ну если так легче, хорошо, пусть донашивает корону Поленова. 👍 Она видимо короны не ломает. Как до такого вообще додуматься можно. Позор тому, кто это придумал! Но я считаю, что я этой победы достойна и из истории этот момент уже не стереть как ни крути и что не пиши 😉🤷🏻♀️ Так глупо "забирать победу", которую забрать нельзя. Но я уже ничему не удивляюсь. Клевета это такой грязный прием, который частенько используют в конкурентной борьбе или как месть за что-то. А вообще спасибо за хайп. Предложений по съёмкам и рекламе прибавилось. Хоть какой-то толк и занятость появится. А то у дирекции конкурса было стоооолькоо мероприятий, что я не знала как мне на все успеть. 😂🤦🏻♂️Но слава богу, что добрых, светлых, порядочных, искренних людей гораздо больше. Трудные ситуации помогают нам понять, кто есть кто. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ P.S настоятельно прошу прекратить звонить и писать мне из СМИ. Придумывайте без меня ваши грязные сплетни. #миссмосква2018 #алесясемеренко
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