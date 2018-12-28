В этом году Обама с большим отрывом возглавила "рейтинг восхищения", в котором три прошлых года занимала второе место после экс-госсекретаря.
На этот раз второе место досталось телеведущей и медиамагнату Опре Уинфри, за которой следуют Клинтон и нынешняя первая леди Мелания Трамп. Пятерку лидеров замкнула королева Великобритании Елизавета, а шестое место досталось канцлеру Германии Ангеле Меркель.
Экс-президент Обама 11-й год подряд возглавил мужской рейтинг, опередив нынешнего лидера страны Дональда Трампа, который в четвертый раз подряд занял второе место.
В рамках опроса, который проводился ранее в этом месяце, американцам предлагалось выбрать мужчину и женщину из любой страны мира, которые вызывают у них наибольшее восхищение.
СМИ: частный концерт Пугачевой стоит дороже выступления Шнурова
Частный концерт российской эстрадной певицы Аллы...
Мишель Обама возглавила американский "рейтинг восхищения" (1)
Бывшая первая леди США Мишель Обама заняла первое...
Киркоров, Безруков, Донцова: россияне назвали самых популярных знаменитостей
Опрос показал, что самым популярным российским...
Марат Башаров снова избил жену и сломал ей нос (9)
Российский актер Марат Башаров , известный агрессивным...
"Что вижу, то пою": 69-летней Пугачевой изменил вкус (17)
17 апреля 2019 года в Кремле состоится первый за десять лет...
TOP новостей
Учитель: Путин сегодня есть, завтра его нет, а русский язык – вечен (207)
"В сентябре, когда знакомишься с новыми учениками,...
Журналисты: событие года в Литве - визит Папы, в мире - отравление Скрипалей (9)
Наиболее важными событиями в Литве в 2018 году были визит...
Паланга готовится к праздникам: новогодняя ночь – около 100 евро
Сразу после Рождества палангские предприниматели...
В межпраздничный период государственные учреждения опустели
В четверг, 27 декабря, в Литве – официальный рабочий...
В Польше покупателей из Литвы ждут перемены: магазины реже будут работать по воскресеньям (2)
В предпраздничный период в магазинах Сувалок можно...