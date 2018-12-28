Бывшая первая леди США Мишель Обама заняла первое место в списке женщин, вызывающих наибольшее восхищение у американцев, впервые за 17 лет потеснив Хиллари Клинтон, показал новый опрос, проведенный социологической службой Gallup.
Michelle Obama ir Barackas Obama
© AFP/Scanpix

В этом году Обама с большим отрывом возглавила "рейтинг восхищения", в котором три прошлых года занимала второе место после экс-госсекретаря.

На этот раз второе место досталось телеведущей и медиамагнату Опре Уинфри, за которой следуют Клинтон и нынешняя первая леди Мелания Трамп. Пятерку лидеров замкнула королева Великобритании Елизавета, а шестое место досталось канцлеру Германии Ангеле Меркель.

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Экс-президент Обама 11-й год подряд возглавил мужской рейтинг, опередив нынешнего лидера страны Дональда Трампа, который в четвертый раз подряд занял второе место.

В рамках опроса, который проводился ранее в этом месяце, американцам предлагалось выбрать мужчину и женщину из любой страны мира, которые вызывают у них наибольшее восхищение.

"Голос Америки"
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