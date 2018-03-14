Мировой рынок произведений искусства вырос до 64 млрд долларов

Подавляющая доля мировых продаж (83%) приходится на три страны: США (42% стоимости сделок), Китай (21%) и Великобритания (20%), сообщает ТАСС.
В 2017 году главной силой рынка стали сверхдорогие произведения искусства. Объемы продаж произведений стоимостью в 10 млн долларов и выше за последние десять лет увеличились на 148%, а за минувший год — на 125%. В то же время объемы продаж произведений стоимостью менее 1 млн долларов сократились. Почти две трети объема мирового рынка искусства приходится на произведения 1% представленных на нем художников.
В докладе отмечается, что из 200 крупнейших коллекционеров искусства 101 проживает в США, 13 — в Великобритании, 11 — в Швейцарии, 10 — в Германии, девять — в Китае, девять – в Японии, пять — в странах Ближнего Востока, двое — в России. Имена не приводятся.
Самым дорогим произведением в 2017 году стала картина Леонардо да Винчи "Спаситель мира" (на фото), проданная за 450 млн долларов на ноябрьском аукционе Christie's в Нью-Йорке.
Картина современного американского художника-неоэкспрессиониста Жан-Мишеля Баския (полотно не имеет названия) продана в мае на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за 110,5 млн долларов.
Картина "Шедевр" американского художника, представителя поп-арта Роя Лихтенштейна была продана за 165 млн долларов.
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