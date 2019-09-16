Минус десять лет: посвежевшая Лариса Гузеева изменилась до неузнаваемости

Ведущая программы “Давай поженимся” Лариса Гузеева опубликовала в “Инстаграм” новый снимок. Всего за пару недель звезда телеэкранов колоссально преобразилась, передает Dni.ru
© Stopkadras

На днях начались съемки нового сезона шоу на “Первом канале”. Появившаяся на площадке Гузеева ошеломила поклонников изменениями во внешности.

Артистке удалось значительно сбросить вес. Причиной стало ее пребывание в wellness-центре, где она сидела на специальной диете.

Кроме того, она окончательно “отмылась” от темного цвета волос. Теперь ее волосы выкрашены в холодный блонд.

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“Новый сезон! Первый день съемок! Всем счастья и радости!“ — написала Лариса.

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Новый сезон! Первый день съёмок!🎬Всем счастья и радости! 🌹🌹🌹
Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_) 14 Сен 2019 в 5:55 PDT

Поклонникам пришлось по вкусу такое преображение. “Вы очень постройнели и помолодели. Так держать!”, “Такие приятные изменения! Как всегда шикарна!”, “Похудели, сразу -10 лет!”, “Прекрасно выглядите! Вы просто супер!”, “Вы такая стройняшечка!”, “Ослепительная! Прекрасная! Обворожительная!“ — пищали от восторга преданные поклонники.

“Планета вечной молодости и красоты!“ — с обожанием отметила фанатка.
Среди комментаторов оказались и звездные коллеги Гузеевой. Елена Малышева и Алика Смехова одарили ведущую лестными комплиментами.

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Единственное что было хорошего за это лето-загар. Ужасный год.🖤
Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_) 14 Сен 2019 в 11:09 PDT
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