"Минус 20 лет": фото помолодевшей Климовой восхитило фанатов

«С любимой Екатериной Климовой. Одна из немногих звезд, с которой безумно приятно работать», — написала в подписи к публикации бьюти-специалист.

В комментариях к посту поклонники артистки отметили, что после манипуляций мейкап-мастера звезда сериала «По законам военного времени» стала выглядеть моложе. «Просто минус 20 лет!», - написала подписчица julia__efimenko. Фолловеры деликатно подчеркнули, что мать четверых детей и так всегда выглядит невероятно эффектно и молодо, но после сеанса макияжа она стала свежа, как майская роза. Визажист не стала использовать тяжелые тона и яркие тени, а лишь подчеркнула естественную красоту 42-летней знаменитости.