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Российская актриса театра и кино Екатерина Климова продемонстрировала результаты работы своего визажиста, которые преобразили ее лицо. Мастер по имени Амина на своей странице в Instagram опубликовала совместное фото со звездой.
"Минус 20 лет": фото помолодевшей Климовой восхитило фанатов
© Itar-Tass / Scanpix

«С любимой Екатериной Климовой. Одна из немногих звезд, с которой безумно приятно работать», — написала в подписи к публикации бьюти-специалист.

В комментариях к посту поклонники артистки отметили, что после манипуляций мейкап-мастера звезда сериала «По законам военного времени» стала выглядеть моложе. «Просто минус 20 лет!», - написала подписчица julia__efimenko. Фолловеры деликатно подчеркнули, что мать четверых детей и так всегда выглядит невероятно эффектно и молодо, но после сеанса макияжа она стала свежа, как майская роза. Визажист не стала использовать тяжелые тона и яркие тени, а лишь подчеркнула естественную красоту 42-летней знаменитости.

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MK.ru
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