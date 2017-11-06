Кунис вместе с родителями эмигрировала из Украины в США в возрасте семи лет. В августе 2017 года Кунис с мужем Эштоном Катчером побывали в украинском городе Черновцы, родном городе Кунис.
По словам актрисы, она надеялась что-то почувствовать в ходе визита в родные места, однако не почувствовала ничего.
Кроме того, Кунис рассказала о неприятном опыте общения с новой хозяйкой своего дома.
"Мы пришли к моему старому дому, и я постучала в дверь, потому что очень хотела заглянуть внутрь. Хозяйка сказала: "Нет!" — ей было наплевать. Она даже не открыла дверь. Весь этот опыт был унизительным", — сказала актриса.
В украинский город актеры прилетели частным самолетом из Будапешта, где участвовали в съемках фильма.
СМИ: У Дмитрия Шепелева роман с косметологом Жанны Фриске
Телеведущий Дмитрий Шепелев, который воспитывает...
Милу Кунис на родине не пустили в родной дом (3)
Голливудская актриса Мила Кунис рассказала о своей...
ВИДЕО: Ума Турман не смогла говорить о домогательствах из-за излишней ярости
Актриса Ума Турман не стала высказываться о...
Теннисист Эрнест Гулбис распрощался с холостой жизнью
Латвийский теннисист Эрнест Гулбис женился. Об этом на...
У Анастасии Волочковой нет больше денег на шикарную жизнь (7)
Экономическое положении Анастасии Волочковой...
TOP новостей
Президент Литвы обеспокоена состоянием горы Гедиминаса (65)
Президент Литвы Даля Грибаускайте призывает...
Прокуроры в Литве решают, заводить ли дело в отношении Руты Ванагайте (47)
Литовские прокуроры оценивают заявления писателя Руты...
"План Маршалла" для Украины из Литвы: 50 млрд. евро для поощрения малого и среднего бизнеса (107)
План финансовой помощи Евросоюза (ЕС) Украине,...
Строительство в Литве кормит украинцев и поляков (72)
Несмотря на то, что в Литве строительный сектор растет,...
Убийца и детский поэт из Литвы Костас Кубилинскас. Как оценивать, читать и издавать ли? (42)
"Елка кудрявая/Елка зеленая" (Eglutė skarota/ Eglutė žalia)", - это и...