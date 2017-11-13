Сатирик Михаил Задорнов, скончавшийся на 70-м году жизни после продолжительной тяжелой болезни, будет похоронен в Латвии, где он родился. Об этом сообщили его родственники на странице Задорнова в социальной сети "ВКонтакте".
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"10 ноября 2017 года в 09:15 утра не стало нашего близкого и родного человека. Благодарим всех, кто в тяжелый период его жизни поддерживал его. По желанию Михаила он будет похоронен в Латвии, там, где он родился. О дате и времени сообщим дополнительно", - сообщили близкие покойного.

Они также попросили "проявить уважение" к желанию писателя "не создавать суету вокруг его смерти". "Мы никому не давали своего согласия на публичные обсуждения его жизни и смерти в различных ток-шоу и других телевизионных передачах, в печатных СМИ и на радио", - подчеркнули родственники Задорнова.

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В начале октября 2016 года стало известно, что Михаил Задорнов болен раком головного мозга. Писатель сообщил в социальной сети "ВКонтакте" об отмене ряда концертов из-за "серьезнейшего недуга", а затем рассказал поклонникам о предстоящем курсе химиотерапии.

22 октября прошлого года Задорнов был госпитализирован в Москве, после того как ему стало плохо во время концерта, проходившего в центре культуры и искусства "Меридиан". В ноябре 2016 года Задорнову провели биопсию головного мозга, после чего он проходил курс лечения в одной из частных клиник в Прибалтике.

В марте 2014 года Задорнов подписал письмо российских деятелей культуры в поддержку позиции президента РФ Владимира Путина по Украине и Крыму. После этого власти Латвии сообщили о возможном лишении сатирика вида на жительства в Юрмале, где он родился.

Впоследствии латвийский МИД объявил, что не будет включать Задорнова в список лиц, нежелательных для пребывания в стране. В ноябре 2014 года писатель отказался от выступлений в Латвии, чтобы не "вносить излишнее раздражение в и без того накалившиеся отношения между русскими и латышами".

NEWSru.com
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