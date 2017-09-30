1 октября в Государственном Кремлевском дворце состоится вечер памяти знаменитого актера, в рамках которого на сцену выйдут многие знаменитости — Иосиф Кобзон, Лариса Долина, Александр Калягин, Олег Меньшиков, Гарик Сукачев, Гоша Куценко, Ирина Апексимова и другие. Близкие родственники Олега Николаевича также станут почетными гостями мероприятия.

В эфире вечернего шоу Ивана Урганта Михаил Ефремов рассказал о талантах дочерей и принял участие в забавном поединке с детьми. На съемки передачи также пригласили племянницу артиста Ольгу, которая является матерью годовалого Арсения.

“Он хороший папа. Играет с нашим младшим братом Борисом в футбол”, — рассказали дочери звезды.

Старшая дочь актера учится в музыкально-театральной школе, поэтому ее можно назвать продолжательницей актерской династии Ефремовых. “Отец не отговаривал меня от актерской карьеры. Он смирился”,– призналась Анна-Мария. Девушка уже выступает на сцене и поражает близких своими способностями. Так, она приняла участие в постановке, основанной на пьесе Бертольда Брехта “Барабаны в ночи”. Как рассказал ее знаменитый родитель, девочка также увлекается стихами.

“Да, она чтец. Она поэт и выходит на сцену, читая стихи громким голосом Маяковского. Не очень приличные стихи. Поэтому здесь мы не будем их читать. Она это делает бодро и жестко. Мне понравилось”, — поделился Ефремов.

Иван Ургант спросил у Михаила Ефремова, приходится ли ему встречаться с учителями и разговаривать об успеваемости детей. Младшие дочери артиста сказали, что с преподавателями в основном беседует мама. В свою очередь, актер признался, что недавно его вызывали в школу по поводу старшей наследницы Анны-Марии.

“22-го числа было родительское собрание. Вроде бы там моему отцу наговорили много разных гадостей. Все они, конечно же, неправда”, — сказала дочь звезды.