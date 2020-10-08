Михаил Жванецкий завершил концертную деятельность

"Артистам нужно иметь мужество вовремя уйти со сцены. У Жванецкого это мужество есть — вовремя уйти со сцены, не тянуть. Он реалист и сказал, что не надо выходить на сцену", — сказал Сташкевич.

По его словам, Жванецкий закрыл свою телепередачу и перестанет давать концерты, так как он теряет привычную работоспособность.

Представитель писателя также уточнил, что информация о будущих выступлениях на официальном сайте Жванецкого неактуальна. Он сказал, что концерты объявили год назад, но из-за эпидемии их отменили, а анонсы с сайта не убрали, пишет портал телеканала "Дождь".

В этом году Михаилу Жванецкому исполнилось 86 лет. Он носит звание народного артиста России.