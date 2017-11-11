Скончался Михаил Задорнов. Писатель, сатирик, журналист, телеведущий. Человек, который на протяжении нескольких десятилетий создавал культурный код, отпечатавшийся на подкорке нескольких поколений.
Michailas Zadornovas
© RIA / Scanpix

Задорнов был вхож в каждый дом. Его шутки, звучавшие с телеэкранов, наизусть знают миллионы, а остроты давно превратились в поговорки и стали крылатыми. Задорнов много и горько шутил о России и русских, но так, что фраза гоголевского городничего "Чему смеетесь? Над собой смеетесь" никому не казалось обидной — только честной.

Издание "Лента.ру" собрало самые яркие цитаты сатирика о России, женщинах и о жизни.

Дочери Владимира Путина не пойдут на выборы, потому что родителей не выбирают.

Как можно было назвать слабым пол, который отнимает столько сил?

Если вы хотите всегда быть в хорошем настроении, научитесь радоваться мелочам, скажем, зарплате. Мелочь, а приятно.

С возрастом женщины утешают себя косметикой, а мужчины - чувством юмора.

Только русский человек, если ему разрешить делать все, не будет делать вообще ничего.

Россия - лучшая в мире родина! Но самое несуразное государство.

Знаете ли вы, что чиновники очень любят смотреть на морской прибой с берега: откат за откатом!

Lenta.ru
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Знаменитости

Хакеры слили в сеть интимные фотографии Анастасии Волочковой

На просторах интернета бушует очередной скандал. В Сеть...

Михаил Задорнов — о женщинах, России и придурках (2)

Скончался Михаил Задорнов . Писатель, сатирик,...

Стоит ли смотреть "Убийство в Восточном экспрессе": мнения критиков

Новинка недели на латвийских киноэкранах — новое...

Дженифер Лопес выходит замуж за главного бабника Голливуда (7)

В одном давнем интервью Дженифер Лопес призналась, что...

ФОТО: Взрывной шарм. Концерт Hurts в Arēna Rīga (1)

В четверг, 9 ноября, в Arēna Rīga выступила популярная...

TOP новостей

Актриса обвинила известного литовского режиссера Бартаса в сексуальных домогательствах (152)

Поздно вечером в пятницу известные представители...

Шопинг в Польше принес жительнице Литвы разочарование (18)

Жительница Литвы , которая отправилась в Варшаву за...

Лукишская площадь: в ожидании фонтана, памятника и пихт с черешней (33)

В ходе реконструкции Лукишкской площади было уложено...

В Вильнюсе – 130 новых детских игровых площадок (4)

Самоуправление столицы в течение трех лет планирует...

Бурная ночь в Вильнюсе: массовые драки и веселье с наркотиками в гостинице (3)

Ночь с пятницы на субботу для патрульных вильнюсской...