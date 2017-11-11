Задорнов был вхож в каждый дом. Его шутки, звучавшие с телеэкранов, наизусть знают миллионы, а остроты давно превратились в поговорки и стали крылатыми. Задорнов много и горько шутил о России и русских, но так, что фраза гоголевского городничего "Чему смеетесь? Над собой смеетесь" никому не казалось обидной — только честной.
Издание "Лента.ру" собрало самые яркие цитаты сатирика о России, женщинах и о жизни.
Дочери Владимира Путина не пойдут на выборы, потому что родителей не выбирают.
Как можно было назвать слабым пол, который отнимает столько сил?
Если вы хотите всегда быть в хорошем настроении, научитесь радоваться мелочам, скажем, зарплате. Мелочь, а приятно.
С возрастом женщины утешают себя косметикой, а мужчины - чувством юмора.
Только русский человек, если ему разрешить делать все, не будет делать вообще ничего.
Россия - лучшая в мире родина! Но самое несуразное государство.
Знаете ли вы, что чиновники очень любят смотреть на морской прибой с берега: откат за откатом!
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