Задорнов был вхож в каждый дом. Его шутки, звучавшие с телеэкранов, наизусть знают миллионы, а остроты давно превратились в поговорки и стали крылатыми. Задорнов много и горько шутил о России и русских, но так, что фраза гоголевского городничего "Чему смеетесь? Над собой смеетесь" никому не казалось обидной — только честной.

Издание "Лента.ру" собрало самые яркие цитаты сатирика о России, женщинах и о жизни.

Дочери Владимира Путина не пойдут на выборы, потому что родителей не выбирают.

Как можно было назвать слабым пол, который отнимает столько сил?

Если вы хотите всегда быть в хорошем настроении, научитесь радоваться мелочам, скажем, зарплате. Мелочь, а приятно.

С возрастом женщины утешают себя косметикой, а мужчины - чувством юмора.

Только русский человек, если ему разрешить делать все, не будет делать вообще ничего.

Россия - лучшая в мире родина! Но самое несуразное государство.

Знаете ли вы, что чиновники очень любят смотреть на морской прибой с берега: откат за откатом!