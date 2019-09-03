Михаил Шуфутинский признался, как относится к песне "Третье сентября"

Певец Михаил Шуфутинский признался корреспонденту "URA.RU", что песня "Третье сентября" не надоест ему, и поблагодарил всех слушателей за то, что они хорошо к нему относятся.

"Нет ни одного человека, кому не нравилось бы, что его любят. Я пою эту песню на каждом своем концерте, потому что ее всегда просят, и без нее я просто не смогу обойтись", — сказал артист. Певец отметил, что хорошо относится к популярности в соцсетях, и признался, что время от времени их просматривает.

Традиционно к 3 сентября российские интернет-пользователи распространяют в социальных сетях композицию Михаила Шуфутинского "Третье сентября" и контент, посвященный хиту. Недавно Шуфутинский опубликовал в Instagram видео с напоминанием о приближении третьего сентября — "дня, когда горят костры рябин".