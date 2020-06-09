Михаил Ефремов врезался в фургон, его водитель погиб. Актер был пьян

ДТП произошло в понедельник вечером на Садовом кольце напротив здания МИД России.

На видеозаписи, которая опубликована в "Твиттере" центра организации дорожного движения правительства Москвы, видно, как один из автомобилей (предположительно, им управлял Ефремов) движется по внутренней стороне Садового кольца, выезжает на встречную полосу и врезается в легковой фургон, который едет навстречу.

Ефремов в ДТП не пострадал, а водитель, в которого он врезался, был доставлен в тяжелом состоянии в НИИ им. Склифосовского. СМИ сообщали, что он получил шок третьей степени, открытый перелом бедра, перелом ребер и закрытую черепно-мозговую травму.

Утром во вторник в НИИ им. Склифосовского сообщили, что пострадавший скончался.

По данным российских СМИ, погибший работал курьером в компании по доставке еды.

Ефремов был задержан на месте происшествия и отправлен на медицинское освидетельствование на предмет наличия алкоголя в крови. Позднее экспертиза подтвердила, что актер был пьян, сообщил глава пресс-службы московской полиции Владимир Васенин в эфире телеканала "Россия 24".

"Возбуждено дело в отношении водителя иномарки по части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)", - сообщили в МВД. Санкция данной статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

После смерти пострадавшего водителя уголовное дело в отношении Ефремова может быть переквалифицировано на более тяжкую часть ст. 264 УК РФ. В таком случае актеру будет грозить до 12 лет лишения свободы.

Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МВД сообщает, что Ефремова отпустили под подписку о невыезде.